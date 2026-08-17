Siniestro en Ruta Viva e Intervalles deja tres heridos y un cierre vial parcial en Quito

Un siniestro de tránsito en la Ruta Viva e Intervalles deja tres heridos y un cierre vial parcial en Quito la tarde de este lunes 17 de agosto de 2026.

El siniestro de tránsito en la Ruta Viva e Intervalles, tres heridos y cierre vial parcial en Quito

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó sobre un siniestro de tránsito en la Ruta Viva e Intervalles deja tres heridos y un cierre vial parcial la tarde de este lunes.

Un tanquero y un vehículo liviano están involucratos en el siniestro. El tanquero se volcó.

Los paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Quito brindan atención prehospitalaria a tres personas afectadas.

La vía se encuentra parcialmente habilitada en sentido Quito – Aeropuerto.

El operativo vial por este siniestro es coordinado con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y la ciudadanía reporta demoras en el tráfico.

Siniestros en agosto en Quito

Del 1 de enero al 14 de agosto de 2025 se produjeron 338 siniestros, 221 personas lesionadas y 16 fallecidos.

Mientras que en el mismo periodo de 2026 los números bajaron a 332 siniestros, 215 heridos y 15 fallecidos, logrando una disminución de seis siniestros, seis lesionados y una víctima mortal.

Detenidos en estado etílico

En tanto, la infracción por conducir en estado etílico en Quito dejó a 49 conductores aprehendidos por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) entre el 10 y el 16 de agosto de 2026 en distintos puntos urbanos.

Del total de 49 ciudadanos retenidos en la última semana, por manejar en estado etílico, 40 manejaban autos particulares, ocho se trasladaban en motocicletas y uno conducía un vehículo de transporte de carga.

Las pruebas de alcotest determinaron que 19 personas sobrepasaron los 1,2 gramos por litro de sangre (g/l), 18 marcaron entre 0,8 y 1,2 g/l, 11 se ubicaron entre 0,3 y 0,8 g/l, y un usuario registró 0,1 g/l. En cuanto a las edades de los infractores, 27 tienen entre 18 y 35 años, 20 se sitúan entre 36 y 59 años, y dos superan los 60 años.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que conduzca con precaución.

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