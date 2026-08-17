Regreso a clases en Quito tendrá coordinación entre Policía y Educación

El regreso a clases en Quito marcará el inicio de un nuevo periodo escolar en Sierra y Amazonía. Mientras las familias completan los procesos de matrícula y traslado, las autoridades coordinan acciones para el retorno a las aulas desde el 1 de septiembre de 2026.

Seguridad para el regreso a clases en Quito

El ministro del Interior, John Reimberg, informó el viernes 14 de agosto de 2026 que el Gobierno coordina con el Ministerio de Educación acciones de seguridad para determinadas instituciones educativas de Quito. El funcionario señaló que conversó con la ministra de Educación para definir detalles sobre protección y prevención dentro de las escuelas.

Reimberg explicó que la coordinación responde a problemas registrados en algunas instituciones. Según el ministro, existen casos en los que estudiantes se atacaron entre ellos.

“Con la ministra estamos trabajando y articulando de una forma para que podamos brindar seguridad, protección y prevención dentro de las instituciones”, señaló Reimberg.

El ministro no precisó qué instituciones recibirán estas acciones ni cuántos policías participarán de forma exclusiva en los planteles.

Policía refuerza la seguridad en Quito

Las medidas para las escuelas coinciden con el plan Protección para Quito, que comenzó el 3 de agosto. Reimberg informó que 2 000 policías adicionales se sumaron a los 6 658 que ya prestan servicio en la capital.

El personal policial cumplirá controles y permanecerá en distintos puntos definidos por el plan operacional de la Policía Nacional.

Según Reimberg, el despliegue contempla sectores y espacios de uso cotidiano, como el Metro, buses, parques, bancos, centros comerciales, colegios y universidades.

¿Cuándo regresan los estudiantes a clases?

El retorno a las aulas comenzará el martes 1 de septiembre de 2026 en las instituciones fiscales.

Ese día ingresarán los estudiantes de primero, segundo y tercero de Bachillerato, además de los grupos de Inicial de 3 y 4 años.

El miércoles 2 de septiembre será el turno de Educación General Básica Superior, con octavo, noveno y décimo grados, y de Preparatoria, correspondiente al primer grado.

El jueves 3 de septiembre ingresarán los estudiantes de Educación General Básica Media, quinto, sexto y séptimo grados, y de Educación General Básica Elemental, segundo, tercero y cuarto grados.

Los establecimientos particulares, fiscomisionales y municipales podrán establecer sus propios calendarios, de acuerdo con la normativa y los lineamientos del Ministerio de Educación.

Matrículas y traslados para el año lectivo 2026-2027

Las familias deben completar los procesos administrativos antes del retorno a las aulas. El ingreso por primera vez para estudiantes con hermanos en instituciones fiscales corresponde al periodo del 29 de julio al 2 de agosto.

Los traslados generales tendrán lugar del 4 al 10 de agosto y las matrículas ordinarias, del 12 al 18 de agosto.

Las matrículas extraordinarias estarán disponibles del 4 de septiembre de 2026 al 28 de enero de 2027.

Los trámites se realizarán mediante la plataforma oficial del Ministerio de Educación, según la disponibilidad de cupos y la ubicación del domicilio del estudiante.

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