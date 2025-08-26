El año lectivo 2025-2026 en el régimen Sierra-Amazonía empezó. Aunque, oficialmente, el Ministerio de Educación definió el retorno desde el 1 de septiembre, las instituciones educativas privadas tenían la opción de ajustar su cronograma.

Ese es el caso de planteles en Cuenca y Quito, donde optaron por comenzar el nuevo ciclo desde este 25 de agosto de 2025.

Regreso a clases en la Sierra-Amazonía arrancó en instituciones privadas

El cronograma de la Cartera de Estado define que el regreso a las instituciones públicas será en septiembre y estos son los detalles:

Inicial (3 y 4 años) y bachillerato: 1 de septiembre

1 de septiembre Básica superior (8vo., 9no. y 10mo.) y preparatoria (1ro. de básica): 2 de septiembre

2 de septiembre Básica media (5to., 6to. y 7mo.) y elemental (2do., 2ro. y 4to.): 3 de septiembre

Las instituciones educativas municipales, fiscomisionales y particulares tienen la opción de definir y socializar sus propios cronogramas escolares.

En Cuenca, este 26 de agosto, padres y madres de familia llegaban a la Unidad Educativa Técnico Salesianos para el inicio del año lectivo 2025-2026.

La norma establece días definidos para los planteles

No obstante, en todos los casos deben cumplir los 200 días laborables establecidos por la normativa vigente.

Del mismo modo, en los planteles deben considerar las fechas establecidas por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) para los procesos de acceso a la educación superior. Esta institución se unirá a la Cartera de Estado.

Consideraciones para el nuevo año lectivo

Este nuevo año escolar llega con cambios. Los establecimientos educativos no podrán exigir compras dentro de la institución ni direccionar a proveedores específicos.

Si hay cambio de uniforme, será obligatorio únicamente para estudiantes nuevos. Estas reglas las emitió el Ministerio de Educación, a través del Acuerdo Ministerial el 5 de agosto de 2025, que regula los valores de matrícula y pensión en instituciones educativas particulares y fiscomisionales, derogando el anterior.

Se mantienen algunos parámetros, como: fijación de costos, para instituciones que empiezan su funcionamiento y para instituciones que cobran por primera vez.

Para el incremento de costos se tomará en cuenta la inversión, por ejemplo, infraestructura educativa y para garantizar la sostenibilidad del empleo docente.

