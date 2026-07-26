Así será el regreso escalonado a clases en Sierra y Amazonía en septiembre de 2026

Las vacaciones escolares para los estudiantes del régimen Sierra y Amazonía entran en su recta final. Por lo tanto, el Ministerio de Educación definió el cronograma oficial para el inicio del año lectivo 2026-2027. Este comenzará de forma escalonada desde el martes 1 de septiembre de 2026 en las instituciones educativas fiscales.

Proceso de matrículas y traslados

Antes del regreso a las aulas, las familias deberán completar las fases de traslados y matrículas establecidas por la cartera de Estado. Este proceso busca organizar la asignación de cupos y facilitar el ingreso de los estudiantes al nuevo periodo académico, luego del cierre del ciclo 2025-2026.

Cronograma escalonado para el ingreso a clases

El Ministerio de Educación dispuso que el ingreso de los estudiantes se realice en tres jornadas. Esto evitará una incorporación simultánea de todos los niveles educativos. El cronograma oficial establece el siguiente orden:

Martes 1 de septiembre de 2026: Bachillerato (1.º, 2.º y 3.º cursos) e Inicial (grupos de 3 y 4 años).

Bachillerato (1.º, 2.º y 3.º cursos) e Inicial (grupos de 3 y 4 años). Miércoles 2 de septiembre: Educación General Básica Superior (8.º, 9.º y 10.º grados) y Preparatoria (1.º grado).

Educación General Básica Superior (8.º, 9.º y 10.º grados) y Preparatoria (1.º grado). Jueves 3 de septiembre: Educación General Básica Media (5.º, 6.º y 7.º grados) y Educación General Básica Elemental (2.º, 3.º y 4.º grados).

Las instituciones particulares, fiscomisionales y municipales podrán establecer sus propios calendarios. Estos deben ajustarse a la normativa vigente y a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Educación.

Matrículas y traslados antes del regreso a clases

El cronograma administrativo comenzó con los traslados entre hermanos. La fecha límite fue el domingo 26 de julio de 2026. Posteriormente, el calendario continuará con las siguientes etapas:

Ingreso por primera vez para estudiantes con hermanos en instituciones fiscales: del 29 de julio al 2 de agosto .

para estudiantes con hermanos en instituciones fiscales: del . Traslados generales: del 4 al 10 de agosto .

del . Matrículas ordinarias: del 12 al 18 de agosto .

del . Matrículas extraordinarias: del 4 de septiembre de 2026 al 28 de enero de 2027.

Los trámites se realizarán mediante la plataforma oficial del Ministerio de Educación. Padres y representantes podrán gestionar matrículas y traslados de acuerdo con la disponibilidad de cupos y la ubicación del domicilio del estudiante.

Mantenimiento del calendario académico

Como publicó EL COMERCIO el 11 de junio de 2026, el Ministerio oficializó con anticipación las fechas del calendario escolar. Esto permitirá que las instituciones educativas y las familias planifiquen el cierre del año lectivo y el inicio del siguiente periodo. En esa publicación también se detalló que el retorno de los docentes a las actividades de planificación institucional está previsto para el 11 de agosto, tras concluir su periodo de vacaciones.