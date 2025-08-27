En el regreso a clases en el régimen Sierra-Amazonía de Ecuador ya se hacen sentir las molestias por los costos de libros y uniformes.

El Ministerio de Educación detalló los canales para que la ciudadanía pueda realizar denuncias de esas u otras novedades.

Representantes de alumnos pueden denunciar a puertas del regreso a clases

Un grupo de padres de un colegio de Conocoto conformó una delegación de 11 representantes para reclamar por el alto costo de los textos escolares que se solicitan en el plantel educativo.

Los padres de familia, además, indicaron que, en años anteriores, los textos no se ocuparon por completo. A la par, plantearon su duda sobre los criterios pedagógicos que se están usando para la elección de los textos.

Según la información proporcionada, también compararon los costos de los libros solicitados en el plantel con los de otras instituciones: entre 80 y 180 dólares, en comparación de los cerca de 300 dólares que deben asumir.

“¿Por qué nuestro gasto en libros es tan elevado? ¿Por qué otras instituciones tienen esta lista de 9 o 10 libros a precios más módicos?”. Estas fueron algunas de las preguntas compartidas.

A eso se sumó un pedido enfático: “Cero libros de texto. Que la institución ponga énfasis en el fortalecimiento de su equipo docente, para que nuestros hijos tengan la experiencia real de tener un buen docente”.

Los padres indicaron que la autoridad del colegio respondió que los precios de los libros de este año son menores a los del anterior.

Las reglas para el regreso a clases

Desde el Ministerio de Educación indicaron que la comunidad puede alertar o denunciar las irregularidades o quejas que se presentan en los planteles. Los canales habilitados para denuncias son los siguientes:

En el Distrito Educativo-denuncias físicas

1800 Educación (1800-338 222)

Formulario en línea: https://educarecuador.gob.ec/denuncias/

Correos electrónico: info@educacion.gob.ec; mogac@educacion.gob.ec; solicitud.enlinea@educacion.gob.ec

Redes Sociales del Ministerio de Educación

🎥 ¡#VolvemosAlAula en la Sierra y Amazonía!

👩‍🏫📚 Más de 1.7 millones de estudiantes y 99.000 docentes se reencuentran en las aulas de más de 6.000 instituciones educativas.



Para un retorno ordenado:

✅ 1 de septiembre: Bachillerato e Inicial.

✅ 2 de septiembre: Educación… pic.twitter.com/KUVhxzP6Ro — Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (@Educacion_Ec) August 27, 2025

Parámetros para este nuevo año y para el 2026-2027

La Cartera de Estado expidió un Acuerdo Ministerial el 5 de agosto de 2025, que regula los valores de matrícula y pensión en instituciones educativas particulares y fiscomisionales, derogando el anterior, de 2021.

Se incluyó que las instituciones deben publicar durante el año lectivo información como misión, visión, costos de colegiatura, materiales escolares, uniformes y servicios complementarios.

En el nuevo año lectivo 2025-2026:

Si hay cambio de uniforme, será obligatorio solo para estudiantes nuevos .

. No se puede exigir compras en los colegios ni direccionar a proveedores específicos.

Desde el ciclo 2026-2027 regirá un valor máximo:

El costo de los uniformes, útiles escolares, textos y plataformas digitales no deberá exceder el monto del décimo cuarto sueldo (dependerá del salario vigente).

