Operativos de la Policía en Quito dejan 349 personas detenidas

Una serie de intervenciones focalizadas se ejecutó en todo el Distrito Metropolitano para contener el accionar delictivo y reforzar la presencia de las fuerzas del orden. Los operativos de la Policía en Quito alcanzaron un total de 5 005 despliegues entre el 3 y el 16 de agosto de 2026, lo que permitió la aprehensión de 349 personas por diversas infracciones y delitos en los nueve distritos que conforman la Zona 9-DMQ.

Incautación de armamento en los operativos de la Policía en Quito

Durante estas dos semanas de control continuo en la capital, el personal uniformado logró decomisar 34 armas de fuego, 740 armas blancas y 114 cartuchos de variados calibres.

Estos resultados forman parte del Plan de Intervención Quito, una estrategia institucional orientada a contrarrestar y neutralizar de forma directa las actividades de las estructuras criminales en sectores priorizados.

Metodología de control y componentes tácticos

La institución combina distintos métodos de acción según las particularidades y requerimientos de cada barrio de la ciudad. El esquema de trabajo integra patrullajes preventivos, revisiones focalizadas, tareas investigativas y labores de inteligencia, con el objetivo de concentrar el talento humano y los recursos logísticos en los puntos territoriales donde se requiere un impacto más contundente para la seguridad.

Articulación del Plan Horizonte y Estrategia 3D

Estas acciones se enmarcan en los lineamientos del Plan Horizonte Estratégico y se vinculan de manera directa con la denominada Estrategia Operacional 3D.

Dicho modelo tiene como finalidad debilitar, desorganizar y desarticular a las organizaciones delictivas a través de la coordinación entre las diferentes unidades y componentes operativos de la institución policial.

Canales de denuncia y continuidad de las acciones

Para complementar el trabajo en territorio, la institución mantiene habilitados mecanismos de cooperación con la comunidad, entre ellos un sistema de recepción de alertas y denuncias mediante código QR para levantar reportes ciudadanos sobre incidentes de seguridad.

La institución confirmó que mantendrá estas intervenciones de carácter preventivo y operativo en los nueve distritos del Distrito Metropolitano, priorizando las zonas identificadas con mayor incidencia.

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