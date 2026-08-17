Operativos de la Policía en Quito dejan 349 personas detenidas

Una serie de intervenciones focalizadas se ejecutó en todo el Distrito Metropolitano para contener el accionar delictivo y reforzar la presencia de las fuerzas del orden. Los operativos de la Policía en Quito alcanzaron un total de 5 005 despliegues entre el 3 y el 16 de agosto de 2026, lo que permitió la aprehensión de 349 personas por diversas infracciones y delitos en los nueve distritos que conforman la Zona 9-DMQ.
Durante estas dos semanas de control continuo en la capital, el personal uniformado logró decomisar 34 armas de fuego, 740 armas blancas y 114 cartuchos de variados calibres.
Estos resultados forman parte del Plan de Intervención Quito, una estrategia institucional orientada a contrarrestar y neutralizar de forma directa las actividades de las estructuras criminales en sectores priorizados.
La institución combina distintos métodos de acción según las particularidades y requerimientos de cada barrio de la ciudad. El esquema de trabajo integra patrullajes preventivos, revisiones focalizadas, tareas investigativas y labores de inteligencia, con el objetivo de concentrar el talento humano y los recursos logísticos en los puntos territoriales donde se requiere un impacto más contundente para la seguridad.
Estas acciones se enmarcan en los lineamientos del Plan Horizonte Estratégico y se vinculan de manera directa con la denominada Estrategia Operacional 3D.
Dicho modelo tiene como finalidad debilitar, desorganizar y desarticular a las organizaciones delictivas a través de la coordinación entre las diferentes unidades y componentes operativos de la institución policial.
Para complementar el trabajo en territorio, la institución mantiene habilitados mecanismos de cooperación con la comunidad, entre ellos un sistema de recepción de alertas y denuncias mediante código QR para levantar reportes ciudadanos sobre incidentes de seguridad.
La institución confirmó que mantendrá estas intervenciones de carácter preventivo y operativo en los nueve distritos del Distrito Metropolitano, priorizando las zonas identificadas con mayor incidencia.