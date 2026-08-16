Quito registra 96 operativos de control y seguridad entre el 14 y 16 de agosto

El Bloque de Seguridad, integrado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, ejecutó controles en distintos sectores de Quito como parte del Plan de Protección, entre el 14 y este domingo 16 de agosto.

Los 96 operativos de seguridad en Quito entre el 14 y 16 de agosto

Durante las intervenciones se registraron 1.794 personas y 1.345 vehículos y motocicletas en Quito.

Entre el 14 y el 16 de agosto de 2026, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas realizaron 96 operativos de control y seguridad en Quito, como parte del denominado Plan de Protección Quito.

De acuerdo con la información proporcionada, durante estas intervenciones fueron registrados 1.794 ciudadanos y 1 345 vehículos y motocicletas.

Dos personas fueron aprehendidas

Como resultado de los operativos, dos personas fueron aprehendidas. Además, las autoridades decomisaron:

Cuatro armas blancas.

192 gramos de droga.

Gas pimienta.

Objetos contundentes.

Licor y cigarrillos de contrabando.

Los controles también incluyeron establecimientos comerciales y espacios de concentración de personas.

50 establecimientos fueron intervenidos

En total, 50 establecimientos fueron intervenidos y dos fueron clausurados durante los operativos desarrollados en diferentes sectores de Quito.

Las autoridades también realizaron controles en establecimientos nocturnos y operativos de tránsito, con el objetivo señalado de prevenir delitos e incivilidades.

Como parte de las acciones en el espacio público, 404 personas que se encontraban libando fueron retiradas. Además, se aplicaron sanciones relacionadas con el consumo de alcohol en la vía pública.

Los operativos forman parte de las acciones del Bloque de Seguridad para fortalecer los controles en distintos sectores de la capital.

Rescatan a menor a la intemperie tras operativos en Quito

Un niño que se encontraba expuesto al frío y a la intemperie dentro del pozo de una lavandería de un hostal fue puesto a buen recaudo por las autoridades de control. La intervención se produjo en el marco de operativos en Quito liderados por el Municipio durante el viernes 14 y sábado 15 de agosto de 2026, desplegados en las zonas de Quitumbe, La Delicia y Eugenio Espejo para supervisar 51 establecimientos comerciales y vigilar el espacio público.

Hallazgo de menor y anomalías durante los operativos en Quito

Además de la localización del infante en el área de lavandería de uno de los alojamientos, las entidades de seguridad detectaron que en la recepción de un local se mantenían retenidas 31 cédulas de ciudadanía a causa de deudas por hospedaje.

En las inspecciones a 14 barberías se decomisaron armas blancas y réplicas de pistolas de juguete.

El barrido general incluyó revisiones en 13 hostales, siete licorerías, seis tiendas, cinco centros de tolerancia, cuatro discotecas, un restaurante y un billar ubicados en sectores como Capulí, Cdla. Ejército, Nueva Aurora, Cotocollao, Atucucho, Cochapamba y Rumipamba.

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