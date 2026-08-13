Policía allana guarida presuntamente ligada a Colón Pico y Los Lobos en Quito

La Policía Nacional desplegó alrededor de 150 uniformados este jueves 13 de agosto de 2026 en San Roque, en el Centro Histórico de Quito, como parte de un operativo en el que fue allanada una vivienda que, según las autoridades, habría sido utilizada por personas dedicadas al microtráfico y vinculadas con el entorno de Fabricio Colón Pico y Los Lobos. En el inmueble se encontraron pasaportes de dudosa procedencia y supuestas placas vehiculares provisionales.

La intervención forma parte del denominado Plan de Protección de Quito, anunciado por el Gobierno para reforzar la presencia de policías y militares en la capital.

Policía despliega operativo contra microtráfico y Los Lobos en Quito

El despliegue policial se concentró en San Roque, sector donde funciona uno de los principales mercados del Centro Histórico. Según la información oficial recogida tras la intervención, aproximadamente 150 policías participaron en las acciones desarrolladas este jueves.

Durante el operativo, los uniformados allanaron una casa de dos pisos parcialmente abandonada. Las autoridades sostienen que el inmueble habría funcionado como una guarida utilizada por presuntos microtraficantes vinculados con Fabricio Colón Pico.

Colón Pico, conocido también con los alias de ‘Capitán Pico’ y ‘Salvaje’, permanece detenido desde 2024. Las autoridades lo han identificado como una de las figuras relacionadas con Los Lobos en Pichincha. El Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos también lo identifica como exlíder de Los Lobos en esa provincia y registra su captura por las autoridades ecuatorianas en 2024.

Pasaportes y placas fueron encontrados dentro de locales

En la planta baja del inmueble intervenido, los policías encontraron pasaportes cuya procedencia deberá ser determinada mediante pericias y supuestas placas vehiculares provisionales.

Los objetos estaban dentro de locales comerciales que funcionaban bajo la apariencia de negocios dedicados a la reparación de teléfonos celulares, según la información proporcionada por las autoridades.

Pablo Vinicio Dávila, comandante de la Policía Nacional, señaló que las acciones se concentran en zonas consideradas críticas por sus niveles de criminalidad. San Roque es uno de los sectores identificados por las autoridades como área de influencia de Los Lobos.

Dávila indicó que se desarrollarán las pericias para establecer el origen de los documentos y las placas encontradas. Hasta la tarde de este jueves no se había informado públicamente el resultado de esos análisis.

San Roque permanece bajo intervenciones de seguridad

San Roque ya había sido escenario de otros procedimientos de seguridad durante las últimas semanas. El 5 de julio, la Policía liberó en ese sector a un abogado de 28 años que permanecía secuestrado y aprehendió a dos supuestas implicadas. En ese procedimiento también fueron levantados teléfonos móviles, un vehículo y otros indicios.

Además, el 23 de julio se desarrolló un operativo interinstitucional en los alrededores del mercado de San Roque. Esa intervención incluyó controles a establecimientos comerciales y permitió recuperar una motocicleta reportada como robada, según informó EL COMERCIO.

El operativo de este 13 de agosto se desarrolla en medio del refuerzo de las acciones de seguridad en Quito. Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar la procedencia de los pasaportes y de las supuestas placas provisionales encontradas en el inmueble y establecer su eventual relación con otras actividades ilícitas.

Preguntas frecuentes sobre el operativo policial en San Roque, Quito:

❓ ¿Qué ocurrió en San Roque este 13 de agosto? La Policía desplegó alrededor de 150 uniformados.

El operativo se realizó en San Roque, en el Centro Histórico de Quito. Como parte de la intervención, los agentes allanaron una vivienda que, según las autoridades, habría sido utilizada por personas dedicadas al microtráfico y vinculadas con el entorno de Fabricio Colón Pico y Los Lobos. ❓ ¿Qué encontró la Policía durante el allanamiento? Pasaportes y supuestas placas vehiculares provisionales.

Los indicios fueron localizados en establecimientos de la planta baja del inmueble que funcionaban bajo la apariencia de negocios de reparación de teléfonos celulares. Las autoridades anunciaron pericias para establecer el origen de los documentos y las placas. ❓ ¿Qué relación tendría el inmueble con Fabricio Colón Pico? Las autoridades investigan una posible vinculación con su entorno.

Según la información oficial, la vivienda habría sido utilizada como guarida por supuestos microtraficantes vinculados con Fabricio Colón Pico, alias ‘Capitán Pico’ o ‘Salvaje’. Colón Pico permanece detenido desde 2024 y ha sido relacionado por las autoridades con Los Lobos en Pichincha. ❓ ¿Por qué la Policía intervino nuevamente en San Roque? Es una zona considerada crítica por las autoridades.

San Roque ha sido escenario de diferentes intervenciones policiales durante las últimas semanas, entre ellas procedimientos relacionados con secuestro, recuperación de vehículos y controles a establecimientos. Las autoridades también lo identifican como un sector de influencia de Los Lobos. ❓ ¿El operativo forma parte de un plan de seguridad más amplio? Sí, del Plan de Protección de Quito.

La intervención se enmarca en la estrategia anunciada por el Gobierno para reforzar la presencia policial y militar en la capital. Las investigaciones continúan para determinar la procedencia de los indicios encontrados y establecer si están relacionados con otras actividades ilícitas.

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