Decomisan 100 libras de carne en mal estado en San Roque

Un operativo interinstitucional en el sector del mercado San Roque, en el centro de la ciudad de Quito, resultó en el decomiso de 100 libras de carne no apta para el consumo humano, la clausura de un local y la recuperación de un vehículo reportado como robado.

Control en el mercado San Roque

Este jueves 23 de julio de 2026, un despliegue de control interinstitucional intervino varios establecimientos comerciales en los alrededores del mercado San Roque, en el centro de Quito.

La jornada de fiscalización contó con la participación de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), personal de Rastro Quito, el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

El objetivo central de esta intervención fue verificar la higiene, el almacenamiento de productos alimenticios y la documentación legal que respalde la procedencia de la carne y mariscos comercializados en la zona.

Balance de sanciones e incumplimientos

Las autoridades informaron que, tras las inspecciones, se emitieron 17 inicios de procedimientos sancionadores. De este total, 14 fueron dirigidos a comerciantes autónomos que no contaban con la regularización necesaria para ejercer su actividad.

Otros tres procesos recayeron sobre establecimientos dedicados a la venta de productos cárnicos por contravenir la normativa municipal vigente.

Como medida inmediata, una carnicería fue clausurada debido a que sus responsables no pudieron demostrar el origen legal de la carne, sumado a serias deficiencias en las condiciones higiénicas del local.

Incautación de carne y productos del mar

Uno de los resultados más críticos de la jornada fue el retiro de más de 100 libras de carne que, tras ser evaluadas, fueron catalogadas como no aptas para el consumo humano.

La autoridad confirmó que estos productos serán destruidos para evitar su reingreso a las cadenas de venta.

Además, en las calles aledañas se identificó la comercialización informal de pescados, conchas y almejas.

Estos productos del mar se encontraban expuestos en el espacio público, careciendo de las condiciones técnicas mínimas de conservación exigidas para evitar riesgos de intoxicación alimentaria en la ciudadanía.

Seguridad y recuperación de activos

El despliegue de las fuerzas del orden permitió reforzar la seguridad del sector. Durante las inspecciones, la Policía Nacional localizó una motocicleta que presentaba una denuncia vigente por robo.

Tras el hallazgo, se detuvo a una persona, quien fue trasladada ante la autoridad competente para continuar con las investigaciones correspondientes.

En el mismo orden de seguridad pública, se retiraron aproximadamente nueve armas blancas encontradas en posesión de transeúntes.

Según informó el supervisor metropolitano de la AMC, Gustavo Chiriboga M., las sanciones para los locales de categoría III, como las carnicerías, pueden superar los 7 000 dólares si se compromete la salud de los consumidores.