Gobierno decomisó miles de litros de leche; este es el motivo

El Gobierno decomisió 272 845 litros de leche cruda entre enero y junio de 2026; el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (Magp) informó este martes 21 de julio de 2026 cuáles fueron los motivos de esta medida.

El decomiso de 272 845 litros de leche cruda

Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP), junto con la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad), anunció que entre enero y junio de 2026 se inspeccionaron más de 3,8 millones de litros de leche cruda en el país.

Esta acción forma parte de las medidas de vigilancia y control para asegurar el cumplimiento de las condiciones sanitarias para leche establecidas para su comercialización.

Operativos realizados en 23 provincias

Durante el primer semestre del año, ambas instituciones llevaron a cabo 360 operativos de control en 23 provincias del Ecuador continental.

Las intervenciones incluyeron inspecciones técnicas en centros de acopio, controles en las rutas de transporte y verificaciones en puntos estratégicos de la cadena productiva láctea.

Decomisos por incumplimiento normativo

En total, se inspeccionaron 3 803 452 litros de leche cruda, de los cuales 272 845 litros fueron decomisados por no cumplir con las condiciones exigidas por la normativa nacional vigente, evitando así su distribución.

Según el MAGP, estos decomisos se debieron al incumplimiento de parámetros de inocuidad establecidos para el producto y al uso de tanques inadecuados para su transporte.

Condiciones sanitarias esenciales

Las autoridades resaltaron que factores como la temperatura, la higiene de los contenedores y las características del traslado son determinantes para preservar la calidad de la leche desde el punto de ordeño hasta los centros de acopio o procesamiento.

Compromiso del Ministro

El ministro Juan Carlos Vega afirmó que la leche que llega a los hogares ecuatorianos es resultado de un sistema riguroso que verifica el cumplimiento de requisitos técnicos y sanitarios a lo largo de la cadena productiva.

Además, destacó que la presencia constante de equipos técnicos en diversas fases del proceso tiene una función preventiva, orientada a fortalecer las condiciones de producción y comercialización del sector.

Colaboración con el sector lácteo

El MAGP enfatizó que el trabajo conjunto con transportistas, operadores de centros de acopio y productores busca promover buenas prácticas, contribuir al fortalecimiento del sector lácteo nacional y mejorar su capacidad para responder a las exigencias del mercado tanto nacional como internacional.

Estrategia permanente del Gobierno Nacional

Las acciones de vigilancia y control son parte integral de la estrategia permanente implementada por el Gobierno Nacional para garantizar que la leche cruda destinada al consumo cumpla con los estándares de calidad e inocuidad establecidos en la normativa ecuatoriana.

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