Operativo en Quito dejó clausuras, decomisos y sanciones

Un macrooperativo quito interinstitucional liderado por el Municipio de Quito resultó en la inspección de 23 establecimientos, la captura de un ciudadano con boleta de retención y el decomiso de un arma de fuego con seis municiones. Las autoridades ejecutaron el despliegue entre las 00:00 y las 05:00 del viernes 10 de julio en varios sectores del sur de la capital.

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Detalles del operativo

En la intervención participaron 105 efectivos que recorrieron Guamaní, Martha Bucaram y La Ecuatoriana, en la administración zonal Quitumbe. Además de las inspecciones, las instituciones clausuraron establecimientos, retiraron licor artesanal y de contrabando, y aplicaron sanciones por diversas irregularidades detectadas durante los controles de seguridad en Quito.

Controles en establecimientos y sanciones

Las autoridades inspeccionaron centros de tolerancia, discotecas, licorerías y hostales. Durante los controles, detectaron varias infracciones relacionadas con la seguridad privada y el funcionamiento de los locales.

En uno de los ‘night club’ intervenidos, aplicaron una sanción muy grave porque los guardias de seguridad no estaban afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Retiraron un arma de fuego, seis municiones y un chaleco.

Una discoteca y el mismo club nocturno recibieron sanciones por emplear guardias sin acreditación vigente o sin el reentrenamiento correspondiente.

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró un centro de tolerancia por utilizar incorrectamente la Licencia Única de Actividades Económicas (LUAE).

La Intendencia clausuró otra licorería por no contar con el Permiso Anual de Funcionamiento (PAF).

Suspensión de actividades en otro local que excedía el horario permitido.

Decomisos y controles en el espacio público

El operativo también incluyó acciones para prevenir riñas y reforzar el control del espacio público. Como resultado, las autoridades destruyeron 80 litros de licor que no contaban con registro sanitario. Asimismo, decomisaron 45 cigarrillos de contrabando, retiraron un estilete y sancionaron a dos personas por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública.

Acciones coordinadas para la seguridad

Las Fuerzas Armadas ejecutaron 110 registros corporales mediante controles Camex. La Policía Nacional realizó 94 verificaciones en el Sistema Integrado de Información de la Policía Nacional (Siipne). Mientras tanto, la Agencia Metropolitana de Tránsito revisó 35 vehículos y motocicletas y emitió siete citaciones.

El Municipio de Quito informó que estos operativos forman parte de las acciones permanentes que se desarrollan en sectores priorizados por el Observatorio Metropolitano de Seguridad y la Policía Nacional. La Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos coordinó el despliegue junto con diversas instituciones.

Según el Municipio, este trabajo conjunto responde a los objetivos del Plan Metropolitano de Seguridad 2023-2027 y busca fortalecer el orden del espacio público mediante acciones de apoyo a la seguridad en la capital.