Tres detenidos por usar documentos falsos en aeropuerto de Quito

Agentes de migración y Policía Nacional aprehendieron a tres ciudadanos ecuatorianos en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito. Estos individuos intentaban viajar a Canadá utilizando documentación fraudulenta.

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Control migratorio efectivo

Este domingo 12 de julio de 2026, las autoridades de control migratorio en Ecuador y agentes policiales destacados en la terminal aérea interceptaron a los tres individuos momentos antes de su salida del país.

La detección ocurrió durante un chequeo de rutina, cuando los funcionarios realizaron la verificación técnica de los documentos de viaje presentados por los pasajeros, cuyo destino final era Canadá, con una escala previa en Perú.

Tras un análisis minucioso de los carnés de residencia permanente y los pasaportes entregados por los viajeros, el equipo de Migración identificó inconsistencias que alertaron sobre la falta de autenticidad de los documentos.

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Esta intervención permitió confirmar que los papeles eran falsificaciones, lo que activó inmediatamente los protocolos de seguridad aeroportuaria.

Acciones legales tras la aprehensión

Una vez confirmada la irregularidad, la Policía Nacional puso bajo custodia a los tres ciudadanos. Los implicados fueron trasladados ante la autoridad competente para iniciar las investigaciones judiciales.

El Ministerio del Interior ratificó que este proceso tiene como objetivo determinar las responsabilidades legales correspondientes, enfocándose en combatir la falsificación documental que atenta contra los controles migratorios nacionales.

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Estrategias del Gobierno Nacional

Este procedimiento forma parte de las estrategias para garantizar la seguridad en las fronteras y puntos de acceso internacionales. El fortalecimiento de los controles en el aeropuerto busca prevenir el uso de documentación falsa, un delito que compromete los estándares internacionales de seguridad en la aviación y la integridad del control migratorio ecuatoriano.

Informe extra: Documentos de identidad falsificados

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