Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito retoma operaciones tras mantenimiento

Un problema en el asfalto de la pista obligó a las autoridades a suspender temporalmente las operaciones la mañana de este domingo. Horas después, llegó la confirmación que muchos pasajeros esperaban.

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Corporación Quiport, concesionaria del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, informó que los trabajos de mantenimiento correctivo en la pista finalizaron y que, desde ese momento, se retomaron las operaciones aéreas en la terminal quiteña. La empresa señaló que la seguridad operacional fue la prioridad detrás de estos trabajos, ejecutados para garantizar condiciones seguras y eficientes en la operación aeroportuaria.

La suspensión se originó por situaciones operacionales que provocaron daños en el asfalto de la pista del aeropuerto. Por esa razón, Quiport programó un mantenimiento correctivo para este domingo, con las operaciones suspendidas entre las 09:00 y las 12:00.

Según reportó El Universo, el cierre temporal afectó a 19 vuelos este domingo 12 de julio. La concesionaria recomendó entonces a los pasajeros comunicarse directamente con su aerolínea para conocer el estado de su vuelo y las actualizaciones de itinerario.

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Con los trabajos ya concluidos, Quiport reiteró esa misma recomendación: contactar a la aerolínea correspondiente para confirmar el estado del vuelo, ya que algunos itinerarios podrían mantener ajustes tras la suspensión temporal. La empresa agradeció la comprensión de los usuarios durante el proceso.

Este no es el primer cierre programado en la pista del Mariscal Sucre este año. El aeropuerto ha realizado varias suspensiones temporales en meses anteriores por mantenimiento preventivo, aunque la de este domingo respondió a una intervención de carácter correctivo y no planificado.