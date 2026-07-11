Aeropuerto Mariscal Sucre cerrará el 12 de julio por reparaciones

La terminal aérea Mariscal Sucre permanecerá cerrada durante la mañana de este domingo 12 de julio de 2026. Esta medida responde a trabajos de reparación urgente en la pista, debido a daños detectados en el asfalto.

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Operaciones suspendidas por labores correctivas

El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, ubicado en Tababela, restringirá totalmente sus actividades aeroportuarias este domingo 12 de julio de 2026.

La suspensión temporal, programada entre las 09:00 y las 12:00, responde a una intervención técnica necesaria para garantizar la seguridad de los usuarios y de las aeronaves.

Según la información oficial proporcionada por la Corporación Quiport, empresa concesionaria de la terminal, la decisión de ejecutar estos trabajos de mantenimiento correctivo surge tras la detección de daños superficiales en el asfalto de la pista principal durante la jornada del sábado.

La rapidez con la que se ha programado esta intervención busca prevenir riesgos mayores y mantener los estándares internacionales de seguridad que caracterizan a este aeropuerto.

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Impacto en la conectividad aérea

El cierre, aunque breve, ha obligado a las aerolíneas que operan en la capital a reajustar sus cronogramas de vuelos para la jornada dominical. Los itinerarios, tanto nacionales como internacionales, han sufrido modificaciones.

Entre las rutas que presentan cambios se encuentran conexiones directas desde y hacia destinos estratégicos como Lima, Panamá, Bogotá, Cuenca, Guayaquil, Loja, El Coca y las Islas Galápagos (Baltra).

Las compañías aéreas como Avianca, Latam, Copa Airlines y Aeroregional han optado por reprogramar sus llegadas y salidas para evitar afectaciones mayores a los pasajeros.

Ante este escenario, la administración aeroportuaria ha enfatizado la importancia de que los viajeros mantengan un contacto fluido con sus respectivas aerolíneas para conocer el estado actualizado de sus itinerarios y minimizar inconvenientes en las terminales.

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Gestión técnica y seguridad

La gestión integral del aeropuerto, a cargo de Quiport, ha priorizado la eficiencia técnica para reducir el tiempo de impacto en las operaciones. Aunque el cierre es necesario, la corporación recalca que estas labores son rutinarias dentro de la vida útil de una infraestructura de esta magnitud para asegurar que el Mariscal Sucre mantenga su certificación de “Aeropuerto 5 Estrellas” otorgada por entidades como Skytrax.

Se solicita a la ciudadanía evitar difundir rumores que puedan confundir a los pasajeros en el transcurso de las próximas horas.

Informe extra: Aeropuerto de Quito

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