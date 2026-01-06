Decomisan 220 kilos de fruta en vías de alto riesgo en Quito, esta fue la que más se vendía

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Durante el primer fin de semana de 2026, los controles municipales volvieron a poner la lupa sobre el comercio informal en vías rápidas de Quito.

La intervención dejó como resultado el retiro de varios kilos de fruta.

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La Agencia Metropolitana de Control (AMC), con apoyo del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito (CACMQ), ejecutó los operativos en tramos de alta circulación vehicular.

La avenida Simón Bolívar concentró buena parte de las acciones, aunque también se registraron decomisos en el intercambiador del Cóndor, la entrada a Carapungo y el redondel de San José del Común, entre otros sectores.

Según la AMC, estos espacios no están diseñados para actividades comerciales. La presencia de vendedores en la calzada o en los bordes de la vía eleva el riesgo de siniestros de tránsito, sobre todo en arterias donde los vehículos circulan a alta velocidad.

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Controles municipales y prevención de accidentes de tránsito

Las autoridades municipales sostienen que los operativos no solo apuntan al ordenamiento del espacio público. También buscan reducir escenarios que pueden terminar en accidentes graves. Una frenada imprevista o un vehículo detenido para comprar fruta puede desencadenar choques en cadena, con consecuencias fatales.

Desde el Municipio se insiste en que el comercio autónomo debe ejercerse en zonas permitidas y bajo normas claras. En vías rápidas, cualquier actividad ajena al tránsito representa un peligro latente tanto para quienes conducen como para quienes intentan ganarse la vida en estos puntos.

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Llamado del alcalde Pabel Muñoz a la corresponsabilidad ciudadana

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se refirió al tema durante una entrevista en Frecuencia Quiteña. El burgomaestre reiteró su llamado a la corresponsabilidad ciudadana y pidió a los conductores no detenerse a comprar productos en estas vías.

“Una detención puede desencadenar choques y afectar a familias enteras, además de poner en riesgo tanto a quienes circulan como a quienes venden en el lugar”, advirtió Muñoz. Para el alcalde, la prevención también pasa por decisiones individuales que eviten exponerse y exponer a otros.

Multas por comercio informal en el espacio público

La AMC recordó que el Código Municipal establece sanciones para el uso no autorizado del espacio público con fines comerciales. La normativa contempla una multa equivalente al 50 % de un salario básico unificado para quienes incumplan esta disposición.

Desde la entidad se subraya que los controles continuarán en distintos puntos de la ciudad. El objetivo, recalcan, no es solo sancionar, sino evitar tragedias en vías que cumplen un rol clave en la movilidad de Quito.