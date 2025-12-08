Las Fiestas de Quito 2025 dejaron un balance marcado por intensos operativos de la Agencia Metropolitana de Control (AMC).

En tres días de celebraciones, el Municipio retiró a 3 755 libadores de calles, plazas y espacios públicos. La intención -explicó en un boletín- fue reducir riesgos asociados al consumo de alcohol en la vía pública, especialmente en zonas con gran afluencia de asistentes a conciertos y eventos barriales.

Además, los equipos municipales retuvieron 6 403 botellas de licor. La mayoría contenía canelazo elaborado con alcohol sin registro sanitario. Se trata de una práctica que continúa preocupando a las autoridades debido al riesgo para la salud de los consumidores.

Productos ilegales en plenas fiestas de Quito

El supervisor metropolitano de la AMC, Gustavo Chiriboga, destacó que los controles incluyeron la detección de otros productos de riesgo para la salud.

Entre ellos constaban 1 520 cigarrillos sin registro sanitario, comercializados de manera informal y presumiblemente de contrabando.

Chiriboga subrayó que estas intervenciones buscan frenar prácticas que ponen en peligro a la ciudadanía, especialmente en fechas donde aumenta la concentración de personas.

Para cubrir los puntos más concurridos, la AMC desplegó 150 funcionarios en sectores estratégicos como el bulevar de las Naciones Unidas, la avenida de Los Shyris y los alrededores de varias universidades.

Comercio autónomo bajo revisión

El monitoreo del comercio autónomo fue otro eje de control. Las brigadas revisaron a 1 034 comerciantes para verificar el cumplimiento de permisos, ubicación y normas de venta.

El objetivo, según la entidad, fue ordenar la actividad comercial y garantizar que las ventas en espacios autorizados no generen riesgos ni desorden.

Operativos continuarán en Navidad y Fin de Año

La AMC anunció que reforzará los operativos durante Navidad y Fin de Año, periodos que suelen registrar un aumento significativo en ventas informales y consumo de alcohol en la vía pública.