Rescatan a menor a la intemperie tras operativos en Quito

Un niño que se encontraba expuesto al frío y a la intemperie dentro del pozo de una lavandería de un hostal fue puesto a buen recaudo por las autoridades de control. La intervención se produjo en el marco de operativos en Quito liderados por el Municipio durante el viernes 14 y sábado 15 de agosto de 2026, desplegados en las zonas de Quitumbe, La Delicia y Eugenio Espejo para supervisar 51 establecimientos comerciales y vigilar el espacio público.

Hallazgo de menor y anomalías durante los operativos en Quito

Además de la localización del infante en el área de lavandería de uno de los alojamientos, las entidades de seguridad detectaron que en la recepción de un local se mantenían retenidas 31 cédulas de ciudadanía a causa de deudas por hospedaje.

En las inspecciones a 14 barberías se decomisaron armas blancas y réplicas de pistolas de juguete.

El barrido general incluyó revisiones en 13 hostales, siete licorerías, seis tiendas, cinco centros de tolerancia, cuatro discotecas, un restaurante y un billar ubicados en sectores como Capulí, Cdla. Ejército, Nueva Aurora, Cotocollao, Atucucho, Cochapamba y Rumipamba.

Clausuras y procesos sancionatorios municipales

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) emitió cinco inicios de proceso a personas por libar en la vía pública, cuatro por carecer de Licencia Única de Actividades Económicas (LUAE) en dos licorerías y dos barberías, dos por vulnerar la norma turística en hostales, dos por LUAE caducada en una tienda y una barbería, además de cuatro actas de advertencia.

La entidad clausuró tres negocios: una licorería y una peluquería por falta de permiso municipal, y un billar por uso indebido de LUAE con informe técnico desfavorable de Bomberos.

Paralelamente, la Comisaría extendió una citación a una licorería y clausuró un centro de tolerancia por albergar a siete personas indocumentadas.

Control vehicular, detención y decomiso de armas

En las tareas conjuntas de la Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se emitieron 55 citaciones, se ingresó un vehículo a patios, se revisaron 144 automóviles y 66 motocicletas, se verificaron antecedentes de 146 ciudadanos y se aprehendió a una persona con sustancias sujetas a fiscalización (SSF).

Por su parte, las Fuerzas Armadas realizaron 650 registros corporales y fiscalizaron 210 automotores. En total se decomisaron 10 armas blancas, tres pistolas de juguete, dos gases pimienta, seis objetos contundentes, 222 gramos de sustancias sujetas a fiscalización, 82 litros de licor y se desecharon 76 cajetillas de cigarrillos de contrabando.

Coordinación interinstitucional y horario del contingente

Las labores se ejecutaron entre las 16:00 y las 00:00 con un contingente de 164 uniformados de la Secretaría de Seguridad, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Agentes de Control Metropolitano, AMC, Intendencia, Comisaría, AMT y Fuerzas Armadas.

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