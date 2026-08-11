579 detenidos y 1,2 toneladas de droga decomisadas en el feriado en Ecuador

Un total de 579 personas resultaron aprehendidas a escala nacional como resultado de los 1 347 operativos de prevención y control territorial ejecutados por la Policía Nacional, durante el feriado en Ecuador, motivado por la conmemoración del Primer Grito de Independencia.

El balance oficial presentado por la institución, tras el feriado, refleja el trabajo enfocado en mitigar hechos delictivos y garantizar el orden público en los sectores que registraron mayor movilidad ciudadana.

Incautación de droga y armas en el feriado en Ecuador

En el marco de las operaciones antinarcóticos implementadas durante el feriado en Ecuador, los efectivos policiales lograron la incautación de 1 271,03 kilogramos de droga en distintas intervenciones.

Asimismo, el combate contra la delincuencia armada permitió el decomiso de 78 armas de fuego, 34 armas blancas y 705 cartuchos. Estas acciones integrales posibilitaron además generar seis afectaciones directas a grupos delictivos organizados en el país.

Registros masivos a personas y automotores en carreteras

Como parte de los controles de contención orientados a identificar posibles amenazas, los servidores policiales efectuaron revisiones minuciosas en todo el país.

Durante el feriado, se registraron un total de 101 842 personas y 96 795 vehículos, garantizando un filtrado preventivo permanente en las zonas de mayor concentración de viajeros.

Retención y recuperación de vehículos y motocicletas

Las tareas de control arrojaron la retención de 25 vehículos y la recuperación de 51 unidades que presentaban inconsistencias o requerimientos. Por otra parte, en lo que respecta a motocicletas, los uniformados reportaron la retención de 45 unidades y la recuperación de 91 motocicletas a escala nacional.

Cobertura nacional y permanencia del patrullaje

El despliegue operativo combinó labores de prevención, respuesta inmediata y control de espacios estratégicos para dimensionar el alcance de la seguridad estatal.