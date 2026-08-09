(Video) Así ocurrió el ataque armado contra un hombre en Salinas durante el feriado

Una cámara de seguridad registró el momento en que un hombre ingresó a una playa de Salinas y disparó varias veces contra una persona que se encontraba junto a un grupo. El ataque ocurrió la tarde de este domingo 9 de agosto de 2026, durante el segundo día del feriado en Ecuador.

Las imágenes muestran cómo el atacante llegó al sitio con la cabeza cubierta, aparentemente con un casco. Caminó hasta donde estaba su víctima y abrió fuego. Cerca del lugar había turistas que disfrutaban de la playa y, a pocos metros, se levantaba una tarima para un concierto. Los disparos provocaron que los ciudadanos corrieran para ponerse a salvo.

El sicario disparó varias veces y huyó

El video permite observar la secuencia del ataque. El hombre ingresó a la playa y se dirigió hacia la víctima, que compartía con otras personas. Luego sacó un arma y comenzó a disparar.

El hombre atacado cayó al piso tras los primeros disparos. Sin embargo, el atacante continuó disparando mientras su víctima todavía se movía. Después de varias detonaciones, el sicario salió corriendo de la playa.

La grabación también muestra que el atacante cruzó la calle mientras varias personas observaban lo ocurrido. Después avanzó hasta una esquina y desapareció del lugar.

La presencia de turistas no impidió el ataque. En las imágenes se observa a varias personas que permanecían en la playa cuando comenzaron los disparos. Tras escuchar las detonaciones, los ciudadanos se movilizaron rápidamente para alejarse de la zona.

Videos que circulan en redes sociales también muestran la reacción de quienes se encontraban en el sitio.

Policía cercó el área para investigar el ataque

El sicariato ocurrió en la playa de Salinas, en la provincia de Santa Elena. El hecho generó conmoción entre los turistas que acudieron al balneario durante el segundo día del feriado.

A pocos metros del sitio donde ocurrió el ataque se levantaba una tarima para un concierto. La escena contrastó con la actividad turística que se desarrollaba en la playa durante la jornada.

Después del ataque, miembros de la Policía cercaron el área. Los agentes iniciaron las investigaciones para identificar y localizar al responsable de los disparos.

Hasta el momento, se desconoce si otras personas resultaron heridas durante el ataque. El hecho quedó registrado en video y las imágenes muestran tanto la acción del atacante como la reacción de quienes estaban cerca.

El sicariato ocurrió en medio de la presencia de familias, turistas y otras personas que disfrutaban de la playa. Incluso, en las imágenes se puede ver a niños cerca de donde quedó el cuerpo de la víctima.

Terrible!!

Así fue el cobarde ataque armado de un sicario en el malecón de Salinas. Sin importar la presencia de familias y niños en la playa, el sujeto disparó en múltiples ocasiones contra su víctima antes de darse a la fuga. https://t.co/e0rNvYUxEv pic.twitter.com/UkNocLpX7O — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) August 10, 2026

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