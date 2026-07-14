Ataque armado en el mercado mayorista Quito deja dos personas fallecidas

Un hecho de sangre interrumpió la jornada este martes 14 de julio de 2026 en el mercado mayorista Quito. Pasadas las 11:00 horas, una persona falleció producto de un ataque armado dentro de este centro de abastos, ubicado en el sur de la ciudad, en la intersección de la avenida Ayapamba y la calle Teniente Hugo Ortiz.

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Respuesta inmediata ante el incidente

La alerta de seguridad ciudadana movilizó inmediatamente a equipos de respuesta. Al lugar llegaron unidades de la Policía Nacional, personal del Cuerpo de Bomberos de Quito y miembros del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano.

Desplegaron un operativo para atender la emergencia. A pesar de los esfuerzos del personal de bomberos por reanimar a la víctima mediante maniobras de primeros auxilios, se confirmó el fallecimiento en el sitio.

Detalles sobre el incidente y la víctima

El suceso, calificado como un acto de sicariato en Quito por las características del despliegue, generó preocupación inmediata entre comerciantes, transportistas y usuarios que diariamente acuden a este punto de distribución de alimentos.

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Ante las interrogantes surgidas tras el ataque, la Empresa Pública Mercado Mayorista de Quito (MMQ-EP) emitió un comunicado oficial. En el documento, la entidad aclaró que, tras un levantamiento de información preliminar, se determinó que la persona fallecida no mantenía ninguna relación laboral con el centro de abastos.

ℹ️ A la opinión pública: pic.twitter.com/1yUbBQDfsT — Mercado Mayorista de Quito Oficial (@mayorista_quito) July 14, 2026

Según precisó la institución, la víctima no formaba parte de la plantilla administrativa ni desempeñaba funciones comerciales en ninguno de los giros o locales del mercado.

Detalles del operativo policial tras el ataque

El mayor de Policía, Abedón Correa, jefe del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) del Distrito Metropolitano de Quito, informó que el homicidio respondería a una “pugna de poder por venta de sustancias sujetas a fiscalización“.

Según detalló el oficial, tras perpetrar el ataque, el agresor intentó huir hacia una quebrada ubicada en la parte posterior del mercado, donde cayó al vacío y falleció.

En la respuesta inmediata, el personal del GOM logró detener a un segundo individuo, quien estaría vinculado como presunto participante en el crimen. Las unidades investigativas realizan las pericias para localizar el arma de fuego, que, según versiones de los moradores, habría sido arrojada a un pozo de aguas servidas contiguo a la quebrada.

Las autoridades continúan con la verificación de antecedentes de los involucrados, quienes, según los datos preliminares, serían de nacionalidad venezolana.

Investigaciones en curso

Las autoridades competentes han asumido el control de la escena para el levantamiento de indicios. La Policía Nacional se encuentra a cargo de las investigaciones pertinentes para determinar el móvil de este crimen y tratar de identificar a los responsables del ataque armado en Quito.

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Por su parte, la administración del mercado reafirmó su disposición a colaborar con todos los requerimientos que las entidades de control necesiten para esclarecer lo ocurrido este martes en sus instalaciones.

Informe extra: Sicariato

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