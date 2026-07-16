Joven muere en ataque armado tras viajar de Loja a Quito

Un ciudadano de 27 años fue atacado por sicarios en un parque de Llano Grande, al norte de Quito. La Policía investiga posibles vínculos con el microtráfico.

Un viaje fatal para un encuentro personal

La noche del miércoles 15 de julio de 2026, la tranquilidad de Llano Grande, en el norte de Quito, se interrumpió por un acto violento. Kevin R., un joven de 27 años, fue asesinado en un parque de la zona.

Según la mujer que lo acompañaba, su expareja, Kevin había viajado exclusivamente desde Loja hacia la capital para intentar retomar su relación sentimental.

El encuentro, acordado previamente para conversar sobre una posible reconciliación, terminó en tragedia aproximadamente a las 19:00 horas. Aunque la víctima no tenía antecedentes penales en el sistema nacional, las autoridades confirmaron que se trató de un ataque dirigido.

Ejecución coordinada y modalidad de sicariato

El jefe del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) del Distrito Calderón, mayor Fabián Méndez, explicó que el crimen fue ejecutado mediante una operación logística compleja.

Según el análisis de las cámaras de seguridad del sector, en el atentado participaron un automóvil y dos motocicletas.

La dinámica del ataque fue clara: los ocupantes del vehículo entregaron un arma de fuego a uno de los individuos en moto. Tras realizar entre seis y ocho detonaciones contra Kevin R., el atacante regresó al vehículo para devolver el arma, permitiendo que el grupo huyera rápidamente de la escena.

En el lugar, los peritos de la Dinased levantaron ocho indicios balísticos.

Investigaciones bajo la hipótesis del microtráfico

Aunque las indagaciones apenas comienzan, la Policía Nacional maneja una línea de investigación central: el microtráfico.

“Se tiene información de que la persona que murió estaba siendo buscada para ser victimada”, explicó el mayor Méndez, quien presume que la víctima pudo haber sido seguida desde su ciudad de origen.

La autoridad hizo un llamado urgente a los vecinos de Llano Grande para facilitar grabaciones de cámaras de seguridad privadas, fundamentales para identificar a los responsables.

Sin embargo, el miedo a represalias ha limitado la colaboración ciudadana. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por este caso.Más información sobre ataques armados en la ciudad de Quito