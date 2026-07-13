Operativo militar en Baba deja tres aprehendidos por presunto microtráfico

Las Fuerzas Armadas ejecutaron un operativo militar en el cantón Baba, provincia de Los Ríos, como parte de las acciones contra el microtráfico en Ecuador. La intervención se desarrolló en una vivienda del sector Primero de Mayo, que, según información militar, presuntamente funcionaba como un centro de expendio de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización (SCSF).

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Aprehensión de delincuentes y decomisos

Como resultado del operativo, el personal militar aprehendió a tres personas identificadas como Felicita V., Ariana S. y Aura L. Además, los uniformados decomisaron varias sustancias presuntamente ilícitas, dinero en efectivo y otros elementos relacionados con la venta de drogas.

Detalles del operativo

Durante la intervención, el personal militar registró el inmueble señalado como un supuesto punto de expendio de sustancias sujetas a fiscalización. En el lugar, los uniformados localizaron y decomisaron 79 paquetes plásticos con una sustancia que presuntamente corresponde a cocaína. También encontraron 20 gramos de una sustancia catalogada como SCSF, que presuntamente sería cocaína, así como 50 gramos de una sustancia cristalizada. A estos indicios se sumó el decomiso de dinero en efectivo y sobres que, según la información oficial, se utilizaban para el expendio de sustancias sujetas a fiscalización.

Compromiso de las Fuerzas Armadas

Tras el operativo, las Fuerzas Armadas del Ecuador informaron que esta intervención representa un golpe contra las economías ilícitas vinculadas al microtráfico en el cantón Baba. La institución señaló que el procedimiento dejó tres ciudadanos aprehendidos, además del decomiso de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, dinero en efectivo y otros elementos relacionados con la presunta comercialización de estas sustancias.

Acciones continuas contra economías ilícitas

Por su parte, el Ejército Ecuatoriano reiteró su compromiso de continuar con las operaciones dirigidas a combatir las economías ilícitas en el país. La institución aseguró que estas acciones buscan fortalecer la seguridad de la ciudadanía mediante intervenciones en sectores donde existan indicios de actividades relacionadas con el microtráfico.

De acuerdo con la información difundida por las Fuerzas Armadas, la operación se ejecutó en una vivienda del sector Primero de Mayo, en el cantón Baba, provincia de Los Ríos. La intervención permitió retirar del lugar las sustancias y los objetos decomisados, además de concretar la aprehensión de tres personas. La institución enfatizó que estas acciones forman parte de su trabajo permanente para enfrentar el microtráfico y afectar las economías ilícitas que operan en distintas zonas del país.

𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐́𝒏 𝒎𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒓 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂 𝒆𝒍 𝒎𝒊𝒄𝒓𝒐𝒕𝒓𝒂́𝒇𝒊𝒄𝒐 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒄𝒂𝒏𝒕𝒐́𝒏 𝑩𝒂𝒃𝒂#LosRíos| Personal militar realizó una operación militar en una vivienda que presuntamente era utilizada como centro de expendio de SCSF en el sector Primero de Mayo,… pic.twitter.com/IchWHoSfAI — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) July 13, 2026

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