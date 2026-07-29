Ataque armado en La Michelena deja un muerto y un herido en un local comercial de Quito

Un ataque armado dejó un fallecido y un herido la noche del 28 de julio de 2026 en el sector de La Michelena, en el sur de Quito. El hecho ocurrió en un local dedicado a la venta de celulares y accesorios para teléfonos. Hombres armados abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el interior del establecimiento.

Investigación del ataque armado en Quito

La Policía Nacional inició las primeras diligencias para esclarecer el crimen. Según la información preliminar, los atacantes se movilizaban en una motocicleta. Tras ejecutar los disparos, escaparon del lugar. Este hecho provocó un operativo policial, mientras Criminalística levantó indicios balísticos y otras evidencias para avanzar en la investigación.

Búsqueda de los responsables

La Policía busca identificar a los responsables del ataque. Informó que los sospechosos dispararon contra las personas que estaban dentro del negocio. Según el jefe subrogante del Distrito Eloy Alfaro, teniente coronel Ramiro Arequipa, los disparos se dirigieron directamente hacia las víctimas.

“Los disparos fueron al cuerpo de los ciudadanos. Se presume que tenían la intención de provocar algún tipo de daño”, señaló el oficial.

Detalles del ataque

En una primera versión, la Policía indicó que los atacantes no descendieron de la motocicleta y realizaron los disparos antes de huir. Otra información preliminar señala que los hombres armados ingresaron al local de venta de celulares y dispararon contra el propietario del establecimiento.

Los sospechosos habrían realizado entre siete y ocho detonaciones durante el ataque. Posteriormente, personal de Criminalística acudió al lugar y levantó nueve indicios balísticos, además de otros elementos que ahora forman parte de las investigaciones.

Reacción de la comunidad y estado de las víctimas

Videos grabados por moradores mostraron el cierre de la calle Joaquín Tipantuña mientras las autoridades realizaban el levantamiento del cuerpo y desarrollaban las primeras diligencias en la escena del crimen. La víctima no tenía antecedentes y el móvil aún se investiga.

La víctima mortal era un ciudadano de nacionalidad colombiana nacionalizado ecuatoriano. La otra persona herida corresponde a un ciudadano ecuatoriano, quien fue trasladado a una casa de salud. Según la Policía Nacional, recibe atención médica y permanece estable.

Contexto del crimen en Quito

Las autoridades confirmaron que ninguno de los dos registraba antecedentes penales. Hasta el momento, los investigadores no han determinado el móvil del ataque.

Después del crimen, la Policía desplegó un operativo para localizar a los responsables. Como parte de las diligencias, los agentes revisan las cámaras de seguridad del sector para reconstruir la ruta de escape de los sospechosos y establecer cómo ocurrió el hecho.

Continuación de las investigaciones

Las investigaciones continúan con el análisis de los indicios balísticos y del resto de evidencias recopiladas en la escena para identificar y capturar a los autores del ataque armado en Quito.

La Michelena forma parte del Distrito Eloy Alfaro, uno de los sectores considerados de mayor riesgo dentro del estado de excepción vigente en Quito. En ese contexto, las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias de este nuevo hecho violento registrado en el sur de la capital.

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