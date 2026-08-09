Ataque armado en el malecón de Salinas genera alarma durante el feriado

Un ataque armado ocurrió la tarde de este domingo 9 de agosto de 2026 en el malecón de Salinas, en la provincia de Santa Elena. El hecho ocurrió en la playa de San Lorenzo, donde una persona de sexo masculino disfrutaba de la jornada cuando recibió varios disparos.

El ataque causó alarma entre turistas y personas que permanecían en este sector turístico. Salinas registra una importante presencia de visitantes durante el feriado por el 10 de agosto. Un video grabado durante la emergencia muestra a una persona preocupada por la víctima y pidiendo ayuda mientras esperaba la llegada de los organismos de emergencia.

La Policía acordonó la zona del ataque

La información preliminar señala que el hombre recibió el ataque mientras se encontraba en la arena de la playa de San Lorenzo. Tras la emergencia, personal de la Policía acudió al lugar y acordonó el área.

Los agentes recogieron indicios para establecer cómo ocurrió el ataque. También buscan determinar quiénes serían los responsables de la agresión.

La víctima ingresó de emergencia a una casa de salud. Según fuentes consultadas del Ministerio de Salud Pública, el establecimiento se mantiene en código plata debido al hecho.

El ataque ocurrió en medio del feriado por el 10 de agosto, una fecha que concentra una importante afluencia de turistas y visitantes en Salinas. La presencia de personas en el sector hizo que el hecho generara preocupación entre quienes se encontraban en el malecón y la playa.

En redes sociales también circularon mensajes de alarma sobre el hecho. Algunas publicaciones describieron el ataque como un caso de sicariato y señalaron que un hombre habría muerto.

ECU 911 coordinó la atención de la emergencia

El Sistema de Emergencias ECU 911 informó que activó los protocolos de coordinación con las autoridades competentes después de conocer el ataque.

El sistema de videovigilancia también aportó información para la investigación. Las autoridades entregaron las imágenes captadas por las cámaras con el objetivo de apoyar el esclarecimiento de lo ocurrido.

La Policía mantiene el área bajo control mientras recoge los indicios relacionados con el ataque. Las diligencias buscan establecer las circunstancias en las que ocurrió la agresión y determinar a los posibles responsables.

El hecho volvió a generar preocupación entre quienes se encontraban en uno de los principales sectores turísticos de Salinas durante el feriado. El ataque ocurrió en plena jornada de descanso, cuando turistas y moradores permanecían en la zona de playa.

Hasta la información proporcionada, las autoridades mantienen la investigación en curso y la víctima permanece bajo atención de emergencia en una casa de salud.

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