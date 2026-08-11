Estas fueron las ciudades con más emergencias durante el feriado de agosto en Ecuador

El feriado por el Primer Grito de la Independencia movilizó a miles de personas en distintas zonas de Ecuador. El ECU 911 mantuvo vigilancia en puntos de concentración masiva y coordinó la respuesta ante las alertas recibidas entre el 8 y el 10 de agosto de 2026.

¿Cuántas emergencias atendió el ECU 911?

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 informó este martes 11 de agosto que atendió 39 235 emergencias durante los tres días del feriado, en coordinación con las entidades de primera respuesta.

Quito concentró el mayor número de novedades, con 8 294 alertas. Guayaquil ocupó el segundo lugar, con 7 066.

Los cantones con más alertas fueron:

Quito: 8 294

8 294 Guayaquil: 7 066

7 066 Cuenca: 2 008

2 008 Santo Domingo: 1 249

1 249 Ibarra: 1 244

1 244 Loja: 865

Otros cantones sumaron 18 509 llamadas, que recibieron atención del sistema.

Seguridad ciudadana concentró la mayoría de emergencias

La categoría con más alertas correspondió a seguridad ciudadana, con 27 401 casos.

El ECU 911 también registró:

4 062 alertas de gestión sanitaria.

alertas de gestión sanitaria. 3 837 de tránsito y movilidad.

de tránsito y movilidad. 1 488 de servicios municipales.

de servicios municipales. 1 144 de gestión de siniestros.

de gestión de siniestros. 677 de servicios militares.

de servicios militares. 626 de gestión de riesgos.

La atención funcionó mediante la línea 9-1-1, la aplicación móvil ECU 911, cámaras de videovigilancia y botones de auxilio.

ECU 911 reforzó el monitoreo en zonas de alta concentración

El sistema contó con cerca de 6 000 cámaras ubicadas en lugares estratégicos del país. Además, 3 100 servidores coordinaron la atención de emergencias y los recursos logísticos con las entidades de primera respuesta.

La operación funcionó desde 18 centros zonales y operativos a escala nacional.

El seguimiento tuvo especial atención en sitios turísticos, terminales aéreas y terrestres, rutas de acceso, balnearios, plazas y parques.

¿Qué dispositivos utilizó el ECU 911?

El monitoreo también incluyó 99 dispositivos en el perfil costero, 163 cámaras en terminales aéreas y terrestres y 178 puntos del Sistema de Alerta Temprana (SAT).

Estos recursos formaron parte de la operación del ECU 911 para atender posibles incidentes durante el feriado.

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 señaló que mantuvo la atención a la ciudadanía mediante el despacho de recursos de respuesta especializada de organismos públicos y privados articulados al sistema.