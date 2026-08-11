Estos son los feriados que le quedan a Ecuador en 2026

El feriado por el Primer Grito de Independencia ya terminó. Este martes 11 de agosto, las actividades en Ecuador retoman su ritmo habitual después del descanso obligatorio del lunes 10 de agosto. Para quienes empiezan a mirar el calendario hacia los últimos meses del año, todavía quedan fechas de descanso nacional que permitirán organizar viajes, reuniones familiares y otras actividades.

Feriados nacionales que le quedan a Ecuador en 2026

El próximo feriado nacional será en octubre. Después llegarán dos días de descanso consecutivos en noviembre y, finalmente, el feriado nacional de Navidad en diciembre.

En total, a Ecuador le quedan cuatro feriados nacionales en 2026:

Viernes 9 de octubre: Independencia de Guayaquil.

Independencia de Guayaquil. Lunes 2 de noviembre: Día de los Difuntos.

Día de los Difuntos. Martes 3 de noviembre: Independencia de Cuenca.

Independencia de Cuenca. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Estas son las cuatro fechas de descanso obligatorio que todavía constan en el calendario nacional de 2026. El calendario completo contempla 11 días de descanso obligatorio no recuperable durante el año.

Octubre tendrá un feriado nacional de tres días

El viernes 9 de octubre se conmemora la Independencia de Guayaquil. Esta fecha permitirá un descanso nacional de tres días consecutivos, desde el viernes 9 hasta el domingo 11 de octubre.

Al caer viernes, el feriado nacional se unirá con el fin de semana sin necesidad de solicitar días adicionales.

Noviembre tendrá el feriado nacional más largo

El calendario nacional de noviembre concentra dos feriados consecutivos. El lunes 2 de noviembre corresponde al Día de los Difuntos y el martes 3 de noviembre se conmemora la Independencia de Cuenca.

Estas fechas se unirán con el fin de semana previo para formar un descanso nacional de cuatro días, desde el sábado 31 de octubre hasta el martes 3 de noviembre.

Este será el periodo de descanso nacional más extenso que todavía tendrá Ecuador en 2026.

Navidad cerrará los feriados nacionales de 2026

El último feriado nacional del año será el viernes 25 de diciembre, por Navidad.

La fecha se unirá con el fin de semana del sábado 26 y domingo 27 de diciembre para completar un periodo de tres días de descanso.

¿Cómo se paga si se trabaja en un feriado nacional?

Los trabajadores que laboren durante un feriado nacional deben recibir un recargo del 100% sobre el valor normal de cada hora trabajada, según la información del Código del Trabajo compartida para este calendario.

Para calcular el valor de una hora normal, el trabajador debe dividir su salario mensual para 240 horas. Después debe multiplicar ese resultado por dos para obtener el valor de cada hora trabajada durante un feriado nacional.

Después del descanso del 10 de agosto, Ecuador todavía tiene cuatro feriados nacionales en 2026, distribuidos entre octubre, noviembre y diciembre.