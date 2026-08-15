Inicia la rehabilitación de la av. Quitumbe Ñan en el sur de Quito

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), comenzará este miércoles 19 de agosto de 2026 la segunda etapa de rehabilitación de la av. Quitumbe Ñan.

La intervención técnica abarcará una longitud de 450 metros lineales entre las intersecciones de las calles S46 y S47D, en las inmediaciones del Hospital Nueva Aurora, mientras de forma paralela queda habilitado el tránsito vehicular en ambos sentidos del primer segmento concluido.

Planificación y diseño en la rehabilitación de la av. Quitumbe Ñan

El nuevo tramo intervenido en la rehabilitación de la av. Quitumbe Ñan contará con una estructura geométrica de dos carriles por sentido de circulación. Además de aceras peatonales de dos metros de ancho, un parterre central divisorio de 1,60 metros, ciclovía segregada de 1,20 metros, además de la instalación de luminarias y señalética técnica reglamentaria.

Las faenas de construcción se ejecutarán en jornadas continuas diurnas y nocturnas bajo un cronograma global de 50 días.

Cronograma de cierres y rutas alternas

La ejecución física se organizó en dos fases operativas de 25 días cada una con restricciones programadas por calzadas:

Primera fase (desde el 19 de agosto): Trabajos en el sentido norte-sur. Los vehículos deberán circular por el desvío habilitado a través de las calles S46, Oe3B, S47C, Oe3E y S47D.

Trabajos en el sentido norte-sur. Los vehículos deberán circular por el desvío habilitado a través de las calles S46, Oe3B, S47C, Oe3E y S47D. Segunda fase (desde el 12 de septiembre): Labores en sentido sur-norte. La circulación vehicular se redireccionará por las calles S47D, Oe2H, Oe2D y S46.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se encargará del control operativo y la coordinación de los flujos para agilitar los desplazamientos en la zona.

Conectividad e integración barrial en el sur

Al culminar esta segunda fase, la obra consolidará 1,2 kilómetros de nueva infraestructura vial desde la avenida Guayanay Ñan, en Quitumbe, hasta la calle S47D, en Guamaní.

Este enlace vial unirá a los barrios Ejército Nacional y Pueblo Solo Pueblo con la red vial circundante, integrándose a los seis kilómetros totales que conforman la avenida Quitumbe Ñan.

Componentes urbanos y sectores beneficiados

El proyecto, que arrancó el pasado mes de febrero, entrega también obras complementarias a sectores como Nueva Aurora, Urbanización Ejército 2da etapa, Pueblo Solo Pueblo, Ejército Nacional 1ra etapa, Quillallacta y Alpallacta.

Los trabajos comprenden la edificación de bulevares, cruces seguros para peatones, paradas de transporte público, cableado soterrado, luminarias tipo LED, recuperación de áreas verdes y la habilitación de dos calzadas para el tránsito continuo.

Preguntas frecuentes sobre el inicio de la rehabilitación de la av. Quitumbe Ñan en el sur de Quito

❓ ¿Cuándo inicia la segunda fase de rehabilitación de la av. Quitumbe Ñan?

El miércoles 19 de agosto de 2026.

Las obras arrancarán en el tramo comprendido entre las calles S46 y S47D, en el sector del Hospital Nueva Aurora, y se desarrollarán durante un plazo de 50 días.

❓ ¿Cuáles son los desvíos vehiculares por la rehabilitación de la av. Quitumbe Ñan?

Se habilitarán rutas alternas por las calles S46, Oe3B, S47C, Oe3E, S47D, Oe2H y Oe2D.

La primera etapa cerrará la calzada norte-sur durante 25 días desde el 19 de agosto, y la segunda calzada sur-norte desde el 12 de septiembre por 25 días adicionales.

❓ ¿Qué características técnicas tendrá la vía intervenida?

Dos carriles por sentido, aceras de 2 metros, parterre de 1,60 metros y ciclovía de 1,20 metros.

El proyecto incluye además trabajos de soterramiento de cables, iluminación vial LED y señalización reglamentaria.

❓ ¿Qué barrios se conectan con esta fase del proyecto vial?

Los sectores Ejército Nacional y Pueblo Solo Pueblo.

La intervención completará 1,2 kilómetros de nueva infraestructura conectando la av. Guayanay Ñan en Quitumbe con la calle S47D en Guamaní.

❓ ¿Qué entidad municipal está a cargo de la ejecución de las obras?

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop).

La entidad coordina las jornadas constructivas diurnas y nocturnas, mientras la Agencia Metropolitana de Tránsito gestiona la movilidad en el sector.

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