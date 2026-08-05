El tráfico en Quito se complica: 27 obras viales abiertas este 5 de agosto de 2026

Quito atraviesa una etapa de intervención vial con trabajos en calles, avenidas y sectores estratégicos de la ciudad. La rehabilitación de la avenida 12 de Octubre, los frentes cerca de estaciones del Metro y otras obras barriales forman parte del plan que mantiene intervenciones activas en zonas del norte, centro, sur y valles.

Quito ejecuta 27 intervenciones viales en agosto de 2026

El paquete de obras viales abierto en el Distrito Metropolitano de Quito suma 27 intervenciones clasificadas en cuatro grupos:

14 obras de rehabilitación vial.

5 obras de mantenimiento vial.

2 obras de mejoramiento vial.

6 frentes adicionales de mantenimiento vial, que incluyen la instalación de guardavías como parte de la seguridad vial.

Los trabajos están distribuidos en las administraciones zonales Eugenio Espejo, La Mariscal, Manuela Sáenz, Eloy Alfaro, Quitumbe, La Delicia, Calderón, Los Chillos y Tumbaco.

¿Qué calles y avenidas reciben rehabilitación vial?

Entre las obras de rehabilitación constan:

Avenida Oswaldo Guayasamín (Interoceánica).

Circuito de buses de Atucucho y calle Julio Zaldumbide.

Magdalena Fase 1.

Estación Universidad Central Fase 1.

Avenida Quitumbe Ñan.

Guamaní Fase 1.

Avenida Galo Plaza Lasso, entre El Labrador y Carcelén.

Calle S6C y E12, en el barrio San Isidro de Puengasí.

La Floresta Fase 1.

Avenida Panamericana Norte, entre Carcelén y Panavial.

Calles París, Isla Pinzón, Isla Floreana y Tomás de Berlanga, en Jipijapa.

Calle Simón Bolívar, en Guayllabamba.

Además, existen intervenciones en zonas cercanas a estaciones del Metro de Quito, como El Recreo, Morán Valverde, Cardenal de la Torre, Quitumbe, Orquídeas, Iñaquito, La Carolina, El Ejido, Alameda y San Francisco.

¿Dónde se realizan trabajos de mantenimiento vial?

Los trabajos de mantenimiento incluyen tres frentes principales:

Mantenimiento vial preventivo 1 Zona Sur, con intervención en Eloy Alfaro, Los Chillos y Quitumbe.

Mantenimiento vial polígono Calderón y Tumbaco.

Mantenimiento vial preventivo 1 Zona Norte, en Calderón, Eugenio Espejo, La Delicia y La Mariscal.

A estos se suman frentes en Pedregal, calle Alfredo Escudero, Bellavista del Sur, calle Juan Montalvo, calle General Julio Andrade y la instalación de guardavías en el Distrito Metropolitano de Quito.

La avenida 12 de Octubre mantiene cierres hasta octubre

La rehabilitación de la avenida 12 de Octubre inició el 27 de julio de 2026 y tiene un plazo de 70 días. La intervención comprende el tramo entre la avenida Cristóbal Colón y la calle Tarqui.

El cronograma se divide en tres fases:

Del 27 de julio al 22 de agosto.

Del 23 de agosto al 18 de septiembre.

Del 19 de septiembre al 2 de octubre.

La Agencia Metropolitana de Tránsito mantiene cierres parciales durante el avance de los trabajos. Las rutas alternas habilitadas incluyen las avenidas Patria, Tarqui, 6 de Diciembre, La Coruña, Cristóbal Colón, Madrid, Alfredo Mena Caamaño, José Tamayo, Ladrón de Guevara e Isabel la Católica.

Municipio explica por qué abrió varios frentes de obra

El Municipio de Quito señaló que la ejecución simultánea de trabajos responde a una planificación técnica y no a una improvisación.

La administración explicó que la temporada de verano ofrece condiciones favorables para excavaciones, colocación de asfalto y hormigón, señalización y estabilización de terrenos. También indicó que las vacaciones escolares reducen parte del flujo vehicular y facilitan cierres y desvíos.

La entidad añadió que cada proyecto requiere estudios, diseños, presupuestos, procesos de contratación pública, publicación en el Sercop, evaluación de ofertas, adjudicación, firma de contratos y actividades preparatorias.

Obras viales en Quito; preguntas frecuentes