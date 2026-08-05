El tráfico en Quito se complica: 27 obras viales abiertas este 5 de agosto de 2026

Quito atraviesa una etapa de intervención vial con trabajos en calles, avenidas y sectores estratégicos de la ciudad. La rehabilitación de la avenida 12 de Octubre, los frentes cerca de estaciones del Metro y otras obras barriales forman parte del plan que mantiene intervenciones activas en zonas del norte, centro, sur y valles.
El paquete de obras viales abierto en el Distrito Metropolitano de Quito suma 27 intervenciones clasificadas en cuatro grupos:
Los trabajos están distribuidos en las administraciones zonales Eugenio Espejo, La Mariscal, Manuela Sáenz, Eloy Alfaro, Quitumbe, La Delicia, Calderón, Los Chillos y Tumbaco.
Entre las obras de rehabilitación constan:
Además, existen intervenciones en zonas cercanas a estaciones del Metro de Quito, como El Recreo, Morán Valverde, Cardenal de la Torre, Quitumbe, Orquídeas, Iñaquito, La Carolina, El Ejido, Alameda y San Francisco.
Los trabajos de mantenimiento incluyen tres frentes principales:
A estos se suman frentes en Pedregal, calle Alfredo Escudero, Bellavista del Sur, calle Juan Montalvo, calle General Julio Andrade y la instalación de guardavías en el Distrito Metropolitano de Quito.
La rehabilitación de la avenida 12 de Octubre inició el 27 de julio de 2026 y tiene un plazo de 70 días. La intervención comprende el tramo entre la avenida Cristóbal Colón y la calle Tarqui.
El cronograma se divide en tres fases:
La Agencia Metropolitana de Tránsito mantiene cierres parciales durante el avance de los trabajos. Las rutas alternas habilitadas incluyen las avenidas Patria, Tarqui, 6 de Diciembre, La Coruña, Cristóbal Colón, Madrid, Alfredo Mena Caamaño, José Tamayo, Ladrón de Guevara e Isabel la Católica.
El Municipio de Quito señaló que la ejecución simultánea de trabajos responde a una planificación técnica y no a una improvisación.
La administración explicó que la temporada de verano ofrece condiciones favorables para excavaciones, colocación de asfalto y hormigón, señalización y estabilización de terrenos. También indicó que las vacaciones escolares reducen parte del flujo vehicular y facilitan cierres y desvíos.
La entidad añadió que cada proyecto requiere estudios, diseños, presupuestos, procesos de contratación pública, publicación en el Sercop, evaluación de ofertas, adjudicación, firma de contratos y actividades preparatorias.
Quito mantiene 27 intervenciones viales activas entre rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento y trabajos de seguridad vial en distintos sectores del Distrito Metropolitano.
Los trabajos se desarrollan en zonas del norte, centro, sur y valles, dentro de un plan que incluye avenidas principales, calles barriales y sectores cercanos a estaciones del Metro de Quito.
El Municipio ejecuta 27 intervenciones viales distribuidas en cuatro grupos: 14 obras de rehabilitación, 5 de mantenimiento, 2 de mejoramiento y 6 frentes adicionales con instalación de guardavías.
Las obras están distribuidas en las administraciones zonales Eugenio Espejo, La Mariscal, Manuela Sáenz, Eloy Alfaro, Quitumbe, La Delicia, Calderón, Los Chillos y Tumbaco.
Entre las vías intervenidas están la avenida Oswaldo Guayasamín, avenida Quitumbe Ñan, avenida Galo Plaza Lasso, avenida Panamericana Norte, avenida 12 de Octubre y calles de sectores como La Floresta, Jipijapa, Puengasí y Guayllabamba.
Los trabajos buscan recuperar la infraestructura vial en corredores estratégicos y mejorar la conexión entre distintos sectores de la ciudad.
Existen intervenciones en sectores próximos a estaciones como El Recreo, Morán Valverde, Cardenal de la Torre, Quitumbe, Orquídeas, Iñaquito, La Carolina, El Ejido, Alameda y San Francisco.
Estas obras forman parte del plan de intervención vial que prioriza zonas con alta circulación peatonal y vehicular alrededor del sistema de transporte masivo.
La avenida 12 de Octubre mantiene una rehabilitación entre la avenida Cristóbal Colón y la calle Tarqui con un plazo de 70 días.
Los trabajos iniciaron el 27 de julio de 2026 y se ejecutan en tres fases hasta el 2 de octubre, con cierres parciales coordinados por la Agencia Metropolitana de Tránsito.
El Municipio sostiene que la ejecución simultánea responde a una planificación técnica y aprovecha las condiciones favorables de la temporada seca.
La administración señaló que el verano facilita trabajos de excavación, asfaltado, colocación de hormigón y señalización, mientras las vacaciones escolares reducen parte del flujo vehicular.