Quito inicia cierres viales en la av. 12 de Octubre por obras de rehabilitación

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) anunció que, a partir del lunes 27 de julio de 2026, se aplicará un cierre vial en la avenida 12 de Octubre. Este cierre abarcará el tramo entre las avenidas Cristóbal Colón y Madrid, específicamente en el sector de La Floresta, debido al inicio de trabajos de rehabilitación vial.

Detalles del cierre y recomendaciones para conductores

La AMT informó que se llevará a cabo un operativo para gestionar la circulación durante las obras. Por lo tanto, recomendó a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación. Este proyecto, impulsado por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), busca renovar uno de los principales ejes viales del centro-norte de la capital.

Ejecución por etapas y coordinación del tránsito

Como publicó EL COMERCIO el 25 de julio del 2026, los trabajos se desarrollarán en varias etapas. El primer frente de obra se ejecutará entre las avenidas Cristóbal Colón y Madrid. Durante esta intervención, la AMT desplegará agentes civiles de tránsito para facilitar tanto la circulación vehicular como peatonal. Además, coordinará los desvíos necesarios en el sector.

Recomendaciones para los usuarios de la vía

La AMT exhortó a los conductores a salir con anticipación, respetar la señalización temporal y seguir las indicaciones de los agentes que permanecerán en la zona mientras duren los trabajos. La rehabilitación vial se llevará a cabo en tres tramos: el primero comprende el segmento entre las avenidas Cristóbal Colón y Madrid; luego, los trabajos continuarán entre Madrid y Patria; y finalmente, entre Patria y Tarqui.

Planificación durante el periodo vacacional

La planificación busca realizar la obra durante el periodo de vacaciones escolares, cuando la carga vehicular suele disminuir en la ciudad. Como parte del operativo, las autoridades recomendaron utilizar rutas alternas y mantenerse informados a través de los canales oficiales del Municipio de Quito y de la AMT sobre posibles cambios en la circulación mientras avance la rehabilitación de esta vía.

Preguntas frecuentes sobre el cierre de la avenida 12 de Octubre en Quito:

❓ ¿Desde cuándo estará cerrado un tramo de la avenida 12 de Octubre? Desde el lunes 27 de julio de 2026.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que el cierre vial comenzará ese día debido al inicio de los trabajos de rehabilitación de la vía en el sector de La Floresta. ❓ ¿Qué tramo de la avenida 12 de Octubre permanecerá cerrado? El segmento comprendido entre las avenidas Cristóbal Colón y Madrid.

Este será el primer frente de intervención del proyecto de rehabilitación vial impulsado por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop). Posteriormente, las obras avanzarán hacia los tramos Madrid–Patria y Patria–Tarqui. ❓ ¿Qué medidas adoptará la AMT durante las obras? Implementará un operativo de tránsito y coordinará desvíos vehiculares.

La AMT desplegará agentes civiles de tránsito para facilitar la movilidad de vehículos y peatones, además de gestionar la circulación y coordinar los desvíos necesarios mientras duren los trabajos. ❓ ¿Qué recomendaciones hicieron las autoridades a los conductores? Planificar los viajes con anticipación y respetar la señalización temporal.

Contexto:

La AMT pidió a los usuarios salir con tiempo, utilizar rutas alternas, seguir las indicaciones de los agentes de tránsito y mantenerse informados a través de los canales oficiales del Municipio de Quito y de la AMT sobre posibles cambios en la circulación. ❓ ¿Por qué las obras se ejecutarán durante este período? Para aprovechar la menor circulación vehicular por las vacaciones escolares.

Las autoridades planificaron la rehabilitación durante el período vacacional con el objetivo de reducir el impacto en la movilidad, ya que en esas fechas suele disminuir la carga vehicular en la ciudad.

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