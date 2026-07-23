Panamericana Norte tendrá cierres viales y contraflujos desde este viernes 24 julio en Quito

La avenida Panamericana Norte será intervenida por el Municipio de Quito para ejecutar trabajos de repavimentación entre el 24 de julio y el 25 de agosto de 2026. La obra estará a cargo de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) y contempla cierres parciales y la implementación de contraflujos temporales.

Los cierres viales y contraflujos en la Panamericana Norte desde este viernes 24 de julio en Quito

Según informó la administración municipal, las obras buscan mejorar las condiciones de circulación en una de las principales arterias de Quito, utilizada diariamente por miles de conductores.

Fases de los trabajos

LaAgencia Metropolitana de Tránsito (AMT) detalló que los trabajos se desarrollarán en dos fases.

La primera se ejecutará del 24 de julio al 9 de agosto, período en el que permanecerán cerrados tres carriles de la Panamericana Norte, en sentido sur-norte, desde la calle Del Hierro hasta la avenida Galo Plaza Lasso.

Durante esta etapa, no estará permitido el embarque ni desembarque de pasajeros del transporte público en el tramo intervenido.

Segunda fase y contraflujos temporales

La segunda fase se desarrollará del 10 al 25 de agosto e incluirá el cierre de tres carriles desde el intercambiador de Carapungo hasta la calle Del Hierro.

En este segmento también se restringirá el ascenso y descenso de usuarios del transporte público.

Para mantener la circulación vehicular, la AMT habilitará dos contraflujos temporales.

El primero operará entre la calle Del Hierro y el parterre de la avenida Galo Plaza Lasso, mientras que el segundo funcionará entre el intercambiador de Carapungo y la calle Del Hierro.

Recomendaciones para conductores

Los agentes civiles de tránsito estarán desplegados en la zona para gestionar la movilidad y controlar el uso del espacio público durante el desarrollo de las obras.

La entidad recomendó a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación y considerar rutas alternas para evitar congestiones en los sectores intervenidos.

Mantenimiento vial en Quito

La repavimentación de la Panamericana Norte forma parte de las intervenciones programadas por la Epmmop para el mantenimiento de la infraestructura vial en el Distrito Metropolitano de Quito.

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