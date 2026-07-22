Esta es la razón por la que Quito tiene 25 trabajos viales a la vez en julio de 2026

Manejar por Quito estos días significa toparse con conos, maquinaria y desvíos en casi cualquier zona de la ciudad. El Municipio tiene abiertos 25 trabajos viales al mismo tiempo, según su propio portal de obras. Esta cifra no es una percepción exagerada, sino una realidad repartida por casi todo el mapa de la capital.

Zonas con trabajos viales en Quito

Los trabajos viales cubren nueve zonas del Distrito Metropolitano hasta este miércoles 22 de julio de 2026: Eugenio Espejo, La Mariscal, Manuela Sáenz, Eloy Alfaro, Quitumbe, Calderón, La Delicia, Los Chillos y Tumbaco.

Algunos tramos son largos: 15 kilómetros en La Floresta, 11 en la avenida Oswaldo Guayasamín, 7 en Galo Plaza Lasso y 6.7 en la Panamericana Norte.

Otros son más pequeños, como el arreglo de la calle de La Esperanza en Conocoto o el cambio de adoquinado en varias calles de Quitumbe y Los Chillos.

Razones para abrir tantos trabajos a la vez

El Municipio responde que nada de esto es improvisado. Julio y agosto son meses de verano, con buen clima para excavar, poner asfalto y hormigón, pintar señales y estabilizar terrenos.

Además, coinciden con las vacaciones escolares, cuando circulan menos carros. Menos tráfico da más margen para cerrar calles sin trabar tanto la ciudad. El Municipio lo resume así: cuando baja el tráfico, sube el ritmo de las obras.

¿Por qué tardan tanto las obras?

Según el Municipio, antes de que llegue una máquina a una calle, hay meses de trabajo invisible: estudios, diseños, presupuestos, certificaciones y otros procesos administrativos.

A veces el proceso se alarga más por observaciones o impugnaciones.

Opiniones sobre la ejecución de las obras

El argumento del Municipio es que Quito acumuló años con vías sin mantenimiento y que esta administración decidió atacar ese rezago de golpe.

Aunque admite que tener tantos trabajos abiertos incomoda a los conductores, defiende que esperar más tiempo habría significado vías más deterioradas y peligrosas.

Impacto de las obras abiertas en Quito al mismo tiempo

No todos coinciden con el diagnóstico municipal sobre el momento y la forma de ejecutar estos trabajos. Andrés Castillo, experto en movilidad e infraestructura, considera que las obras públicas en Quito tendrán un impacto positivo a largo plazo, pero actualmente generan un impacto negativo en el tráfico.

Castillo propone que el Municipio implemente rutas alternas y un plan de movilidad socializado con la ciudadanía. Asegura que no ha visto una buena difusión ni un plan efectivo hasta ahora. “El objetivo siempre debe ser mejorar la ciudad con estos mejoramientos viales”, puntualiza.

Obras viales en Quito; preguntas frecuentes