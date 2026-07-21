Quito tiene cierres viales en las avs. Coruña, Velasco Ibarra y 6 de Diciembre por obras

Las obras de mantenimiento vial en Quito generan varios cierres de circulación este martes 21 de julio de 2026. El Municipio informó que la avenida Coruña permanece cerrada desde la Plaza Artigas hasta la avenida Orellana. Además, la avenida Velasco Ibarra registra un cierre entre Queseras del Medio y El Trébol. Estas restricciones se extenderán hasta las 16:00 horas, por lo que las autoridades pidieron a los conductores circular con precaución.

Intervenciones viales en el norte de Quito

A estos cierres se suma otra intervención vial en el norte de la ciudad. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que permanecen cerrados dos carriles de la avenida 6 de Diciembre y República, en sentido sur-norte. Personal operativo controla la movilidad en el sector para reducir el impacto de los trabajos y facilitar la circulación de los vehículos.

Rehabilitación de La Floresta

Las restricciones de tránsito forman parte del proceso de rehabilitación vial que el Municipio ejecuta en La Floresta. Este proyecto avanza con intervenciones en las calles Málaga, Gerona, Mallorca y Francisco Salazar, dentro del cronograma previsto para recuperar la infraestructura vial de este tradicional barrio de Quito.

Detalles del proyecto

El Municipio inició los trabajos en las calles Málaga y Gerona el pasado 15 de junio. Un día después comenzaron las labores en la calle Mallorca. Además, programó el inicio de la intervención en la calle Francisco Salazar para el 22 de junio, por lo que anunció la presencia de maquinaria en ese sector.

Las obras incluyen el cambio de tuberías de alcantarillado sanitario y agua potable. También contemplan la instalación de acometidas sanitarias. Estas actividades constituyen la fase previa a la rehabilitación vial con pavimento flexible, prevista dentro del mismo proyecto.

Los tiempos de ejecución varían según cada calle. En la vía Málaga, la intervención se desarrollará durante 52 días y empezó en junio.

Avenida Madrid: avance del asfaltado

El Municipio también informó que concluyó el asfaltado del tramo de la avenida Madrid, comprendido entre la avenida Coruña y la calle Mallorca. Esa obra corresponde a la primera fase de la intervención prevista para este corredor vial y forma parte del mismo paquete de rehabilitación de La Floresta.

Plan integral para La Floresta

Según el cronograma municipal, la recuperación de la avenida Madrid se integra al plan de renovación del barrio, donde las autoridades ejecutan una intervención integral después de varias décadas sin trabajos de este tipo.

El proyecto contempla la rehabilitación de 25 vías en La Floresta. Con estas obras, el Municipio busca mejorar la movilidad de más de 39 mil usuarios directos que circulan por este sector de la capital.

Recomendaciones para conductores

Mientras avanzan las intervenciones, las autoridades mantienen cierres parciales y totales en distintos puntos del área de influencia de las obras. Por ello, recomendaron a los conductores planificar sus desplazamientos, respetar la señalización temporal y atender las indicaciones del personal de tránsito desplegado en los sectores intervenidos para facilitar la circulación y garantizar la seguridad durante la ejecución de los trabajos.

👷🏻#MantenimientoVial | Circula con precaución👷🏻



Por trabajos de mantenimiento hay cierre hasta las 16h00 en:



📌Av. Coruña: desde Plaza Artigas hasta av. Orellana

📌Av. Velasco Ibarra- desde Queseras del Medio hasta El Trébol.



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