Quito mantiene cierres viales este 2 de agosto por obras

Quito registra cierres viales este 2 de agosto de 2026 debido al plan de rehabilitación ejecutado por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop). Las intervenciones abarcan calles del norte, centro y sur de la ciudad, priorizando corredores cercanos a las estaciones del Metro de Quito. El Municipio aplica cierres parciales y habilita rutas alternas para mantener la circulación.

Calles del sur de Quito permanecen con restricciones

El primer frente de trabajo se ubica en el barrio Ninallacta. La Epmmop interviene las calles S41 y S42 durante un plazo de 90 días.

Estas vías conectan con la avenida Mariscal Sucre, en el sector del terminal Quitumbe. Como rutas alternas, los conductores pueden circular por las calles Guayanay Ñan, La Ecuatoriana y Rumichaca Ñan, además de la avenida Mariscal Sucre.

Otro frente corresponde a las calles Hernando de Benavente y Diego de Palomino, cerca de la estación Cardenal de la Torre.

El cronograma fija 90 días de trabajos con cierres parciales para facilitar el acceso de los residentes. En el barrio Orquídeas, la Epmmop rehabilita 1 135 metros de la calle Gonzalo Escudero, una vía que conecta las zonas alta y baja del sector. Esta intervención durará 120 días e incluirá cierres parciales por tramos y contraflujos.

Miraflores y el norte de Quito también registran cierres

En Miraflores, los equipos trabajan en 1 173 metros de la calle Asunción, entre Bombona y la avenida 10 de Agosto. El plazo previsto para esta intervención es de 30 días. Quienes circulan hacia el centro o el norte pueden utilizar la avenida Universitaria, el redondel Miraflores, las calles Nicaragua y Venezuela, además de la calle Río de Janeiro.

A partir del 5 de agosto, la Epmmop ampliará el plan de rehabilitación al sector Borja Yerovi. Las calles El Telégrafo, El Universo y El Norte permanecerán con cierres por tramos hasta finales de agosto de 2026. Estas vías se ubican en el sector financiero de Quito y conectan con la estación Iñaquito del Metro.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) desplegará un operativo para facilitar la movilidad en la zona y recomendó a la ciudadanía planificar sus desplazamientos.

La Floresta concentra otro punto de congestión

Las obras de rehabilitación también afectan la circulación en otros sectores de Quito. Uno de los puntos con mayor congestión corresponde a La Floresta, en el centro norte de la ciudad, donde existen cierres desde inicios de mayo de 2026.

Comerciantes del sector expresan su inconformidad por los retrasos en la reapertura de las vías y consideran que existe una falta de planificación municipal.

Qué trabajos contempla el plan de rehabilitación vial

La Epmmop ejecuta el fresado de la carpeta asfáltica, la preparación y compactación de la superficie, la colocación de nueva carpeta asfáltica o adoquinado, la reparación de bordillos y aceras, así como la renovación de la señalización horizontal.

Cada intervención cuenta con un plan de movilidad coordinado entre la Secretaría de Movilidad, la Empresa de Pasajeros y la Agencia Metropolitana de Tránsito.