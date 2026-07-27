Quito tendrá cierres viales por más de dos meses en la av. 12 de Octubre

Desde el 27 de julio, la av. 12 de octubre enfrenta cierres viales por rehabilitación.¿Qué intersecciones están cerradas?

Piero Hincapié, Arsenal.

La circulación por la av. 12 de Octubre cambiará entre el 27 de julio y el 2 de octubre de 2026 debido a los trabajos de rehabilitación de la calzada. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aplicará cierres parciales mientras avanzan las obras por etapas y por carriles de circulación.

Cierres en la av. 12 de Octubre por fases

La intervención se dividirá en tres fases:

Fase 1: Cierres iniciales

La Fase 1 durará 27 días. Los trabajos cubrirán el sentido norte-sur entre la av. Colón y la calle Madrid, y el sentido sur-norte entre la calle Madrid y la av. Colón.

Durante esta etapa, la AMT cerrará las siguientes intersecciones:

  • Av. 12 de Octubre y av. Cristóbal Colón.
  • Av. 12 de Octubre y av. Isabel la Católica.
  • Calle Luis Cordero y av. Isabel la Católica.
  • Calle Luis Cordero y av. 12 de Octubre.
  • Calle Baquerizo Moreno y calle José Tamayo.
  • Calle Baquerizo Moreno y av. 12 de Octubre.
  • Calle Lizardo García y calle José Tamayo.
  • Calle Lizardo García y av. 12 de Octubre.

Fase 2: Nuevos cierres

La Fase 2 tendrá una duración de 28 días entre las calles Madrid y Patria. En ese tramo estarán cerradas estas intersecciones:

  • Av. 12 de Octubre y calle Mariscal Foch.
  • Av. 12 de Octubre y av. Patria.
  • Calle Wilson y calle José Tamayo.
  • Calle Wilson y av. 12 de Octubre.
  • Av. Gral. Ignacio de Veintimilla y calle José Tamayo.
  • Av. Gral. Ignacio de Veintimilla y av. Isabel la Católica.
  • Av. Gral. Ignacio de Veintimilla y av. 12 de Octubre.
  • Calle Jerónimo Carrión y calle José Tamayo.
  • Calle Jerónimo Carrión y av. 12 de Octubre.
  • Calle Gral. Francisco Robles y calle José Tamayo.
  • Calle Gral. Francisco Robles y av. 12 de Octubre.

Fase 3: Últimos cierres

La Fase 3 se extenderá durante 14 días entre la av. Patria y la av. Tarqui, incluyendo los siguientes cierres:

  • Av. 12 de Octubre y av. Patria.
  • Av. 12 de Octubre y av. Tarqui.

Rutas alternas por los trabajos en la av. 12 de Octubre

La AMT recomienda circular por las avenidas Ladrón de Guevara, La Coruña, Madrid e Isabel la Católica para reducir el impacto de los cierres en la circulación habitual.

El transporte público mantendrá su recorrido por las avenidas Toledo, La Coruña y Ladrón de Guevara durante este periodo.