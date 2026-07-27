Quito tendrá cierres viales por más de dos meses en la av. 12 de Octubre

La circulación por la av. 12 de Octubre cambiará entre el 27 de julio y el 2 de octubre de 2026 debido a los trabajos de rehabilitación de la calzada. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aplicará cierres parciales mientras avanzan las obras por etapas y por carriles de circulación.
La intervención se dividirá en tres fases:
La Fase 1 durará 27 días. Los trabajos cubrirán el sentido norte-sur entre la av. Colón y la calle Madrid, y el sentido sur-norte entre la calle Madrid y la av. Colón.
Durante esta etapa, la AMT cerrará las siguientes intersecciones:
La Fase 2 tendrá una duración de 28 días entre las calles Madrid y Patria. En ese tramo estarán cerradas estas intersecciones:
La Fase 3 se extenderá durante 14 días entre la av. Patria y la av. Tarqui, incluyendo los siguientes cierres:
La AMT recomienda circular por las avenidas Ladrón de Guevara, La Coruña, Madrid e Isabel la Católica para reducir el impacto de los cierres en la circulación habitual.
El transporte público mantendrá su recorrido por las avenidas Toledo, La Coruña y Ladrón de Guevara durante este periodo.