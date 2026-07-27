Quito tendrá cierres viales por más de dos meses en la av. 12 de Octubre

La circulación por la av. 12 de Octubre cambiará entre el 27 de julio y el 2 de octubre de 2026 debido a los trabajos de rehabilitación de la calzada. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aplicará cierres parciales mientras avanzan las obras por etapas y por carriles de circulación.

Cierres en la av. 12 de Octubre por fases

La intervención se dividirá en tres fases:

Fase 1: Cierres iniciales

La Fase 1 durará 27 días. Los trabajos cubrirán el sentido norte-sur entre la av. Colón y la calle Madrid, y el sentido sur-norte entre la calle Madrid y la av. Colón.

Durante esta etapa, la AMT cerrará las siguientes intersecciones:

Av. 12 de Octubre y av. Cristóbal Colón.

Av. 12 de Octubre y av. Isabel la Católica.

Calle Luis Cordero y av. Isabel la Católica.

Calle Luis Cordero y av. 12 de Octubre.

Calle Baquerizo Moreno y calle José Tamayo.

Calle Baquerizo Moreno y av. 12 de Octubre.

Calle Lizardo García y calle José Tamayo.

Calle Lizardo García y av. 12 de Octubre.

Fase 2: Nuevos cierres

La Fase 2 tendrá una duración de 28 días entre las calles Madrid y Patria. En ese tramo estarán cerradas estas intersecciones:

Av. 12 de Octubre y calle Mariscal Foch.

Av. 12 de Octubre y av. Patria.

Calle Wilson y calle José Tamayo.

Calle Wilson y av. 12 de Octubre.

Av. Gral. Ignacio de Veintimilla y calle José Tamayo.

Av. Gral. Ignacio de Veintimilla y av. Isabel la Católica.

Av. Gral. Ignacio de Veintimilla y av. 12 de Octubre.

Calle Jerónimo Carrión y calle José Tamayo.

Calle Jerónimo Carrión y av. 12 de Octubre.

Calle Gral. Francisco Robles y calle José Tamayo.

Calle Gral. Francisco Robles y av. 12 de Octubre.

Fase 3: Últimos cierres

La Fase 3 se extenderá durante 14 días entre la av. Patria y la av. Tarqui, incluyendo los siguientes cierres:

Av. 12 de Octubre y av. Patria.

Av. 12 de Octubre y av. Tarqui.

Rutas alternas por los trabajos en la av. 12 de Octubre

La AMT recomienda circular por las avenidas Ladrón de Guevara, La Coruña, Madrid e Isabel la Católica para reducir el impacto de los cierres en la circulación habitual.

El transporte público mantendrá su recorrido por las avenidas Toledo, La Coruña y Ladrón de Guevara durante este periodo.