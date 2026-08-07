Quito registra cierres viales en la avenida 12 de Octubre y otros sectores

Los trabajos viales en la avenida 12 de Octubre comenzaron este viernes 7 de agosto de 2026 en el sentido sur-norte, desde la calle Madrid hasta la avenida Colón, a la altura del redondel de la Plaza Artigas.

La intervención forma parte de los 13 proyectos que mantienen restricciones y modificaciones en la circulación en diferentes sectores de Quito. Las autoridades recomendaron utilizar vías alternas y conducir con precaución cerca de las zonas intervenidas.

Rutas alternas para evitar la avenida 12 de Octubre

El proyecto también comprende las calles Barcelona, Pontevedra, Lugo y Francisco Salazar, en el sector de La Floresta.

Como alternativas para los conductores constan las calles Madrid, La Coruña y Toledo, además de la avenida Ladrón de Guevara.

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Desde hoy trabajamos en la calzada sur-norte de la #Av12DeOctubre, desde la calle Madrid hasta la av. Colón (redondel Plaza Artigas).



✅Toma rutas alternas

🚘Conduce con precaución



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Trabajos viales en el norte de Quito

En Pomasqui continúa la construcción del puente vehicular La Marquesa. Las alternativas habilitadas para movilizarse por este sector son la avenida Simón Bolívar y La Pampa.

También existen intervenciones en los carriles laterales de la avenida Galo Plaza Lasso, en los sectores de Agua Clara, Santa Lucía, Dammer, California, Baker, La Kennedy y La Luz. Los vehículos pueden circular por los carriles centrales y las avenidas Real Audiencia, Diego Vásquez de Cepeda, Eloy Alfaro y Del Maestro.

Otro frente se encuentra en la Panamericana Norte, desde el intercambiador de Carcelén hasta el inicio del tramo concesionado a Panavial. Esta intervención comprende Calderón, Carapungo y Carcelén, y tiene como alternativa la calle N76.

En Jipijapa, los trabajos se concentran en la calle Isla Pinzón, entre las avenidas De los Shyris y Río Coca. Las rutas alternas son Río Coca, Gaspar de Villarroel, 6 de Diciembre y De los Shyris.

Intervenciones en el sur de la capital

En Turubamba de Monjas, La Ecuatoriana y Guamaní hay trabajos en las calles Camilo Orejuela y Los Arrayanes. Los desvíos disponibles son Isaac Chiriboga, Germánico Carrión, Turubamba y Valle del Cenepa.

Guamaní también registra la construcción de un colector en la calle S51B. En este punto se puede utilizar las calles Oe4G y Oe4H.

En la avenida Quitumbe Ñan, desde Guayanay Ñan hasta S47D, la intervención comprende los sectores Ejército Nacional y Pueblo Solo Pueblo. Las alternativas son la avenida General José Gallardo y las calles S46, Oe2D, Teresa Tipanta, Quilla Ñan, Oe3B, S47C y Oe3E.

Otros trabajos se desarrollan en las calles S41 y S42, en Quitumbe. Para evitar esa zona se puede tomar Guayanay Ñan, La Ecuatoriana, Rumichaca Ñan y la avenida Mariscal Sucre.

Restricciones cerca de estaciones del Metro

En los alrededores de las estaciones El Recreo, Morán Valverde y Cardenal de la Torre existen intervenciones en las calles El Pangui, Hernando de Benavente, Carlos Bonilla, Carlos Silva y Diego de Palomino. Las alternativas son Hurtado de Mendoza, Enrique Ibáñez, Ernesto Albán y Pedro Echeverría.

También se reportan trabajos en Asunción, Tegucigalpa, Clemente Ponce Borja, avenida 6 de Diciembre y El Telégrafo, en las zonas cercanas a las estaciones San Francisco, Alameda y El Ejido. Las rutas disponibles son Río de Janeiro, Venezuela y la avenida Pérez Guerrero.

En la zona de la estación Iñaquito, las intervenciones comprenden las calles El Heraldo, El Norte, El Universo y El Telégrafo. Los conductores pueden utilizar las avenidas Gaspar de Villarroel, Los Shyris y Amazonas.

Finalmente, en Las Orquídeas se mantiene una intervención en la calle Gonzalo Escudero, desde Luis Larenas hasta la avenida General Rumiñahui. En este tramo se aplican cierres parciales y contraflujos.

Cierres viales en Quito; preguntas frecuentes

¿Dónde comenzaron los nuevos trabajos viales en la avenida 12 de Octubre? Los trabajos comenzaron este viernes 7 de agosto en sentido sur-norte, desde la calle Madrid hasta la avenida Colón, a la altura del redondel de la Plaza Artigas.

La intervención también comprende calles del sector de La Floresta, como Barcelona, Pontevedra, Lugo y Francisco Salazar. ¿Qué rutas alternas se pueden usar para evitar la avenida 12 de Octubre? Los conductores pueden utilizar las calles Madrid, La Coruña y Toledo, además de la avenida Ladrón de Guevara.

Las autoridades recomendaron tomar vías alternas y conducir con precaución cerca de las zonas intervenidas. ¿Qué sectores del norte de Quito tienen restricciones por obras? Hay trabajos en Pomasqui, la avenida Galo Plaza Lasso, la Panamericana Norte y Jipijapa.

También se mantienen intervenciones en sectores como Agua Clara, Santa Lucía, Dammer, California, Baker, La Kennedy, La Luz, Calderón, Carapungo y Carcelén. ¿Qué zonas del sur de Quito tienen cierres o desvíos? Las intervenciones se concentran en Turubamba de Monjas, La Ecuatoriana, Guamaní y Quitumbe.

Los trabajos afectan calles como Camilo Orejuela, Los Arrayanes, S51B, Quitumbe Ñan, S41 y S42, con varias rutas alternas habilitadas. ¿Qué estaciones del Metro tienen obras en sus alrededores? Hay intervenciones cerca de las estaciones El Recreo, Morán Valverde, Cardenal de la Torre, San Francisco, Alameda, El Ejido e Iñaquito.

Los conductores pueden utilizar vías como Hurtado de Mendoza, Ernesto Albán, Río de Janeiro, Venezuela, Pérez Guerrero, Gaspar de Villarroel, Los Shyris y Amazonas.

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