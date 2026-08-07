Quito registra cierres viales en la avenida 12 de Octubre y otros sectores

Los trabajos viales en la avenida 12 de Octubre comenzaron este viernes 7 de agosto de 2026 en el sentido sur-norte, desde la calle Madrid hasta la avenida Colón, a la altura del redondel de la Plaza Artigas.
La intervención forma parte de los 13 proyectos que mantienen restricciones y modificaciones en la circulación en diferentes sectores de Quito. Las autoridades recomendaron utilizar vías alternas y conducir con precaución cerca de las zonas intervenidas.
El proyecto también comprende las calles Barcelona, Pontevedra, Lugo y Francisco Salazar, en el sector de La Floresta.
Como alternativas para los conductores constan las calles Madrid, La Coruña y Toledo, además de la avenida Ladrón de Guevara.
🚜#RehabilitaciónVial | INFORMACIÓN IMPORTANTE 🚜— Obras Quito (@ObrasQuito) August 7, 2026
Desde hoy trabajamos en la calzada sur-norte de la #Av12DeOctubre, desde la calle Madrid hasta la av. Colón (redondel Plaza Artigas).
✅Toma rutas alternas
🚘Conduce con precaución
Más cierres viales aquí ☝🏻… pic.twitter.com/ujQG8qJjNM
En Pomasqui continúa la construcción del puente vehicular La Marquesa. Las alternativas habilitadas para movilizarse por este sector son la avenida Simón Bolívar y La Pampa.
También existen intervenciones en los carriles laterales de la avenida Galo Plaza Lasso, en los sectores de Agua Clara, Santa Lucía, Dammer, California, Baker, La Kennedy y La Luz. Los vehículos pueden circular por los carriles centrales y las avenidas Real Audiencia, Diego Vásquez de Cepeda, Eloy Alfaro y Del Maestro.
Otro frente se encuentra en la Panamericana Norte, desde el intercambiador de Carcelén hasta el inicio del tramo concesionado a Panavial. Esta intervención comprende Calderón, Carapungo y Carcelén, y tiene como alternativa la calle N76.
En Jipijapa, los trabajos se concentran en la calle Isla Pinzón, entre las avenidas De los Shyris y Río Coca. Las rutas alternas son Río Coca, Gaspar de Villarroel, 6 de Diciembre y De los Shyris.
En Turubamba de Monjas, La Ecuatoriana y Guamaní hay trabajos en las calles Camilo Orejuela y Los Arrayanes. Los desvíos disponibles son Isaac Chiriboga, Germánico Carrión, Turubamba y Valle del Cenepa.
Guamaní también registra la construcción de un colector en la calle S51B. En este punto se puede utilizar las calles Oe4G y Oe4H.
En la avenida Quitumbe Ñan, desde Guayanay Ñan hasta S47D, la intervención comprende los sectores Ejército Nacional y Pueblo Solo Pueblo. Las alternativas son la avenida General José Gallardo y las calles S46, Oe2D, Teresa Tipanta, Quilla Ñan, Oe3B, S47C y Oe3E.
Otros trabajos se desarrollan en las calles S41 y S42, en Quitumbe. Para evitar esa zona se puede tomar Guayanay Ñan, La Ecuatoriana, Rumichaca Ñan y la avenida Mariscal Sucre.
En los alrededores de las estaciones El Recreo, Morán Valverde y Cardenal de la Torre existen intervenciones en las calles El Pangui, Hernando de Benavente, Carlos Bonilla, Carlos Silva y Diego de Palomino. Las alternativas son Hurtado de Mendoza, Enrique Ibáñez, Ernesto Albán y Pedro Echeverría.
También se reportan trabajos en Asunción, Tegucigalpa, Clemente Ponce Borja, avenida 6 de Diciembre y El Telégrafo, en las zonas cercanas a las estaciones San Francisco, Alameda y El Ejido. Las rutas disponibles son Río de Janeiro, Venezuela y la avenida Pérez Guerrero.
En la zona de la estación Iñaquito, las intervenciones comprenden las calles El Heraldo, El Norte, El Universo y El Telégrafo. Los conductores pueden utilizar las avenidas Gaspar de Villarroel, Los Shyris y Amazonas.
Finalmente, en Las Orquídeas se mantiene una intervención en la calle Gonzalo Escudero, desde Luis Larenas hasta la avenida General Rumiñahui. En este tramo se aplican cierres parciales y contraflujos.
Los trabajos comenzaron este viernes 7 de agosto en sentido sur-norte, desde la calle Madrid hasta la avenida Colón, a la altura del redondel de la Plaza Artigas.
La intervención también comprende calles del sector de La Floresta, como Barcelona, Pontevedra, Lugo y Francisco Salazar.
Los conductores pueden utilizar las calles Madrid, La Coruña y Toledo, además de la avenida Ladrón de Guevara.
Las autoridades recomendaron tomar vías alternas y conducir con precaución cerca de las zonas intervenidas.
Hay trabajos en Pomasqui, la avenida Galo Plaza Lasso, la Panamericana Norte y Jipijapa.
También se mantienen intervenciones en sectores como Agua Clara, Santa Lucía, Dammer, California, Baker, La Kennedy, La Luz, Calderón, Carapungo y Carcelén.
Las intervenciones se concentran en Turubamba de Monjas, La Ecuatoriana, Guamaní y Quitumbe.
Los trabajos afectan calles como Camilo Orejuela, Los Arrayanes, S51B, Quitumbe Ñan, S41 y S42, con varias rutas alternas habilitadas.
Hay intervenciones cerca de las estaciones El Recreo, Morán Valverde, Cardenal de la Torre, San Francisco, Alameda, El Ejido e Iñaquito.
Los conductores pueden utilizar vías como Hurtado de Mendoza, Ernesto Albán, Río de Janeiro, Venezuela, Pérez Guerrero, Gaspar de Villarroel, Los Shyris y Amazonas.