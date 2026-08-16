Lluvias sorprenden a Quito este domingo 16 de agosto; este es el pronóstico del Inamhi

Las lluvias volveron a Quito este domingo 16 de agosto de 2026, tras semanas de altas temperaturas y altos índices de radiación solar. El Instituto Nacional de Metereología e Hidrología (Inamhi) emitió un nuevo pronóstico del clima para Pichincha y la capital.
La lluvia irrumpió en Quito tras semanas de días soleados e intenso calor, el cielo en la capital amaneció cubierto de nubes y, por la tarde, se cubrió totalmente de neblina, las lloviznas en algunos sectores sorprendieron a los quiteños.
El Inamhi pronosticó la mañana de este domingo para Pichincha un cielo nublado con claros variando a parcial nublado, radiación alta, muy alta al medio día. “Sin embargo, se prevé lluvias y lloviznas en horas de la tarde”.
Además, el Instituto emitió un aviso de corto plazo, anunciando que, desde las 16:00 de este domingo hasta las 19:00 del lunes 17 de agosto se prevé lluvias leves y puntuales altas en Ecuador, principalmente en zonas de estribación de cordillera.
Según el Inamhi, las zonas que serán afectadas por las lluvias en Ecuador hasta las 19:00 de este 17 de agosto son:
El Cuerpo de Bomberos de Quito reportó la pérdida de vía de circulación un vehículo liviano en la Ruta Viva la tarde de este sábado, “producto de la lluvia”.
El propietario del vehículo está estable y es atendido en el lugar.
Además, se coordina con la Agencia Metropolitana de Tránsito la circulación vehicular y retiro del vehículo.