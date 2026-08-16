Lluvias sorprenden a Quito este domingo 16 de agosto; este es el pronóstico del Inamhi

Las lluvias volveron a Quito este domingo 16 de agosto de 2026, tras semanas de altas temperaturas y altos índices de radiación solar. El Instituto Nacional de Metereología e Hidrología (Inamhi) emitió un nuevo pronóstico del clima para Pichincha y la capital.

Lluvias vuelven a Quito este domingo 16 de agosto tras días de intenso calor

La lluvia irrumpió en Quito tras semanas de días soleados e intenso calor, el cielo en la capital amaneció cubierto de nubes y, por la tarde, se cubrió totalmente de neblina, las lloviznas en algunos sectores sorprendieron a los quiteños.

El Inamhi pronosticó la mañana de este domingo para Pichincha un cielo nublado con claros variando a parcial nublado, radiación alta, muy alta al medio día. “Sin embargo, se prevé lluvias y lloviznas en horas de la tarde”.

Además, el Instituto emitió un aviso de corto plazo, anunciando que, desde las 16:00 de este domingo hasta las 19:00 del lunes 17 de agosto se prevé lluvias leves y puntuales altas en Ecuador, principalmente en zonas de estribación de cordillera.

Regiones afectadas en Ecuador por lluvias hasta este lunes 17 de agosto

Según el Inamhi, las zonas que serán afectadas por las lluvias en Ecuador hasta las 19:00 de este 17 de agosto son:

Región Litoral: Se prevén lluvias de intensidad variable en el interior de Esmeral-das, Santo Domingo, Los Ríos y zonas de estribación de cordillera occidental.

Región Interandina: Se prevén Iluvias en zonas de estribación de cordillera оссі-dental, con mayor probabilidad al occidente de Pichincha, Cotopaxi, Bolívar y Azuay.

Región Amazónica: Se prevén Iluvias y lloviznas intermitentes con mayor probabilidad en zonas de estribación de cordillera oriental.

Perdida de vía de un vehículo por lluvias en Quito

El Cuerpo de Bomberos de Quito reportó la pérdida de vía de circulación un vehículo liviano en la Ruta Viva la tarde de este sábado, “producto de la lluvia”.

El propietario del vehículo está estable y es atendido en el lugar.

Además, se coordina con la Agencia Metropolitana de Tránsito la circulación vehicular y retiro del vehículo.

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