Jorge Yunda busca volver a la Alcaldía de Quito

El exalcalde de Quito, Jorge Yunda, oficializó este viernes 14 de agosto de 2026 el registro en línea de su candidatura para competir por la Alcaldía de Quito en las elecciones 2027, con el respaldo del movimiento Avanza.

El anuncio se concretó a tres días de que finalice el periodo establecido para la inscripción de aspirantes, marcando la tercera ocasión en la que busca liderar el Municipio de la capital ecuatoriana.

Postulación oficial de Jorge Yunda para la Alcaldía de Quito

A través de un mensaje en video difundido en sus canales digitales, Yunda notificó que completó el trámite virtual cumpliendo con las exigencias legales para optar por la Alcaldía de Quito.

En su intervención audiovisual, el postulante expresó que percibe el pulso ciudadano de forma directa en “las calles, en los barrios, en la liga deportiva” y mercados de la urbe, escenarios que calificó como las verdaderas encuestas de la opinión pública.

Ejes de campaña y propuestas de gestión

Dentro de su plataforma electoral, el aspirante planteó priorizar el combate a la delincuencia, la dinamización de plazas de trabajo y la creación de oportunidades integrales para los habitantes del Distrito Metropolitano.

El candidato sostuvo que la ciudad requiere recobrar la paz y su identidad franciscana como referente histórico nacional.

Antecedentes electorales del exfuncionario

La trayectoria de Yunda en los comicios seccionales registra una victoria en el proceso de 2019, administración que no concluyó debido a una resolución de remoción adoptada por el Concejo Metropolitano.

Posteriormente, en las elecciones seccionales de 2023, intervino nuevamente en la contienda capitalina, proceso en el que resultó electo Pabel Muñoz, quien buscará la reelección en el cargo.

Contexto judicial y recursos pendientes

La inscripción de la candidatura coincide con el desarrollo de un proceso penal por presunto peculado derivado de la compra de pruebas diagnósticas PCR durante la emergencia sanitaria por covid-19.

Dos días antes del registro de su postulación, la Fiscalía de Pichincha interpuso una apelación contra el dictamen de primera instancia que ratificó el estado de inocencia de Yunda y de otros 13 ciudadanos, solicitando una sentencia condenatoria y una indemnización económica fijada en 2,2 millones de dólares.

Disputa interna y trámite contencioso

En el ámbito partidista, el proceso de selección de la organización política enfrenta un recurso legal presentado por Geoconda Tufiño ante el Tribunal Contencioso Electoral. La impugnación objeta las elecciones primarias de Avanza en Pichincha donde se eligió la precandidatura, argumentando presuntas restricciones para su participación interna.

Te recomendamos