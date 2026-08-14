Cortes de agua en Quito por bajo nivel de agua en tanques y rotura este viernes 14 de agosto

Quito registra cortes de agua en algunos sectores desde la tarde de este viernes 14 de agosto de 2026 por bajo nivel de agua en tanque y una rotura; la Epmaps informó cuáles son los sectores afectados y para cuándo está previsto el reestablecimiento del servicio.
La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) informó sobre interrupciones del servicio debido a bajos niveles en tanques de abastecimiento y una rotura en una red matriz. La recuperación será paulatina entre la noche del 14 y la madrugada del 15 de agosto de 2026.
Varios sectores de las parroquias Amaguaña, Conocoto y Cumbayá, en Quito, registran cortes de agua potable debido a problemas en los sistemas de abastecimiento y una rotura en una red matriz.
En Amaguaña y Conocoto, el tanque Providencia presenta un nivel bajo de agua potable. La empresa informó que trabaja para recuperar su nivel.
Esta situación afecta el servicio en los siguientes sectores:
Según la información proporcionada, el servicio se restablecerá paulatinamente durante la madrugada del sábado 15 de agosto de 2026.
En la parroquia Cumbayá, los tanques Santa Lucía y Jacaranda también presentan niveles bajos. Estos sistemas abastecen a sectores de la parroquia.
El corte afecta a:
La recuperación del servicio está prevista de manera paulatina durante la noche del 14 de agosto.
A este inconveniente se suma una rotura en una red matriz ubicada en la intersección de las calles Joaquín Gallegos y José Falconí, en Cumbayá.
Los equipos trabajan en la reparación de la tubería. Debido a este daño, el servicio está interrumpido en:
El servicio en estos sectores también será restablecido paulatinamente durante la noche.
La empresa informó que trabaja en la recuperación de los niveles de los tanques y en la reparación de la red matriz para normalizar el suministro de agua potable.