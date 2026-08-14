Choque de tráiler en Guayllabamba dejó atrapadas a cuatro personas, en Quito

Un siniestro de tránsito se registró en Guayllabamba, en el norte de Quito, luego de que un tráiler se impactara contra una fábrica de galletas del sector. La emergencia movilizó a equipos para atender a las personas afectadas por el choque.

El ECU911 dio a conocer que el incidente ocurrió en la vía antigua a El Quinche, en el sector de Guayllabamba. La alerta ingresó a las 06:44 a la central de emergencias este viernes 14 de agosto de 2026.

Los equipos de emergencia trabajaron en el lugar para liberar a cuatro personas que quedaron involucradas en el siniestro. Luego de la intervención, paramédicos brindaron atención prehospitalaria a los afectados. La información fue difundida mediante la alerta de EmergenciasUIO.

Equipos atendieron a cuatro personas en Guayllabamba

El siniestro ocurrió en Guayllabamba y tuvo como protagonista a un tráiler que terminó impactando contra una fábrica de galletas del sector. Tras recibir la alerta, el equipo de emergencia acudió al sitio para atender la situación.

Los rescatistas realizaron labores para liberar a cuatro personas afectadas por el hecho. Una vez que lograron ponerlas a salvo, los paramédicos proporcionaron atención prehospitalaria.

La emergencia requirió la intervención de los equipos en el sitio del impacto. Las labores se concentraron en liberar a las personas involucradas y brindarles asistencia luego del siniestro.

La alerta difundida por los Bomberos también incluyó un llamado a los conductores para mantener precaución mientras circulan. El mensaje recordó que un descuido frente al volante puede tener consecuencias graves y llegar incluso a costar una vida.

El llamado es a conducir con precaución

Ante este tipo de emergencias, el llamado se centra en mantener una conducción responsable. Bomberos pidió a los conductores evitar el exceso de velocidad y las distracciones mientras manejan.

También recordó la importancia de respetar las leyes de tránsito. La recomendación apunta a priorizar la seguridad durante los desplazamientos y evitar conductas que puedan aumentar el riesgo de un siniestro.

El mensaje insistió en que llegar seguro debe tener mayor importancia que llegar rápido. Por ello, la recomendación para los conductores es mantener la atención al volante, respetar las normas y controlar la velocidad.

Para la atención de esta emergencia, la Sala Operativa coordinó la movilización de recursos del Cuerpo de Bomberos Quito, Policía Nacional, y el Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT).

La alerta también reforzó la importancia de conducir con responsabilidad. Evitar distracciones, no exceder la velocidad y cumplir las leyes de tránsito forman parte del llamado realizado tras esta emergencia.

🧑🏼‍🚒 #EmergenciasUIO | A esta hora atendemos una emergencia por un siniestro de tránsito en Guayllabamba.



🚚 Un tráiler se impactó contra una fábrica de galletas del sector.



🧑🏼‍🚒 Nuestro equipo realizó labores para liberar a cuatro personas afectadas, quienes recibieron atención… pic.twitter.com/kiSP9tOL1E — Bomberos Quito (@BomberosQuito) August 14, 2026

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