Nuevo choque en Quito deja heridos y cierres este domingo

El Cuerpo de Bomberos de Quito atendió una nueva emergencia de tránsito esta tarde en la avenida E-35, más conocida como Panamericana Norte. El siniestro ocurrió en el sector Oyambaro, al norte de la capital.

Choque en la Panamericana Norte dejó dos heridos

El siniestro de tránsito dejó dos personas afectadas, quienes recibieron atención prehospitalaria de paramédicos. La atención se realizó con la coordinación de la empresa Panavial.

Según informaron los Bomberos, las autoridades desplegaron unidades de emergencia para brindar asistencia inmediata a los heridos tras conocer de la emergencia.

🚨 #EmergenciasUIO | Esta tarde, atendimos una emergencia por un siniestro de tránsito en la E-35, sector Oyambaro.



🚑 Dos personas resultaron afectadas, nuestros paramédicos junto a Panavial les brindaron atención prehospitalaria.



🚧 La vía se encuentra parcialmente… pic.twitter.com/wdBaVRULDL — Bomberos Quito (@BomberosQuito) July 19, 2026

Los paramédicos realizaron una evaluación médica en el lugar y proporcionaron los primeros auxilios antes del traslado de los afectados a casas de salud.

Vehículo quedó volcado en la vía

En imágenes difundidas por la institución se observa un vehículo blanco al costado de la vía. El automotor quedó volcado con las ruedas hacia arriba.

La vía permanece parcialmente habilitada en sentido Quito-Tababela, lo que genera restricciones en la circulación vehicular. El carril derecho, de los tres de la Panamericana, fue cerrado temporalmente.

El Cuerpo de Bomberos recomendó a los conductores circular con precaución, respetar los límites de velocidad y mantener atención constante en la vía.

Múltiples siniestros en menos de dos horas este domingo

Ecuador enfrentó una mañana y tarde críticas en materia de siniestros viales este domingo 19 de julio. Tres siniestros se registraron entre las 06:36 y las 07:56 en diferentes provincias del país, dejando una persona fallecida y al menos dos heridas.

El primer siniestro ocurrió en Alóag, en la vía Alóag-Santo Domingo, donde colisionaron un bus y un tráiler. En Guamote, provincia de Chimborazo, otro accidente en la Panamericana dejó una persona herida. El tercer siniestro sucedió en Cuenca, en la vía Girón-Pasaje, donde un ciclista fue atropellado y posteriormente el automóvil se estrelló, causando un fallecimiento.

Los organismos de socorro coordinaron respuestas inmediatas en todas las provincias afectadas. ECU-911, Policía Nacional, Ministerio de Salud Pública y Cuerpos de Bomberos trabajaron conjuntamente en la atención de emergencias.

Fin de semana cargado de siniestros de tránsito

Este fin de semana se reportaron al menos cuatro accidentes de tránsito más. Los hechos ocurrieron entre las 21:00 del viernes y las 07:56 del sábado 18 de julio en Quito y otras provincias, sumando múltiples fallecidos y heridos.

Uno de los más graves fue en la autopista Cuenca-Azogues, en Cañar, donde un bus se involucró en una colisión que dejó dos muertes y 13 heridos. En el norte de Quito, en la avenida Antonio José de Sucre, otro siniestro dejó al menos cinco fallecidos y seis heridos. Adicionales accidentes se registraron en la Panamericana Norte y el sector El Bosque, afectando a múltiples personas y causando el cierre parcial de carriles.