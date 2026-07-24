Dos siniestros en Quito dejan cuatro heridos la noche de este viernes 24 de julio

Dos siniestros de tránsito en Quitumbe y Alangasí movilizaron al Cuerpo de Bomberos de Quito durante la noche de este 24 de julio de 2026. Estos sucesos dejaron un saldo preliminar de cuatro personas heridas y provocaron cierres viales en el sur de la capital.

Siniestros en Alangasí y Quitumbe dejaron un total de cuatro heridos en Quito la noche de este viernes 24 de julio

El siniestro más grave ocurrió en el sector de Alangasí, parroquia rural de Quito, ubicada en el Valle de los Chillos.

Un vehículo perdió pista y cayó hacia la pendiente de una quebrada, según informó el Cuerpo de Bomberos de Quito.

Los organismos de socorro brindaron atención prehospitalaria a tres personas involucradas en el siniestro.

Además, uno de los ocupantes permaneció atrapado en el interior del automotor y tuvo que ser liberado por el personal de rescate.

🚒 #Ahora | Se registra un siniestro de tránsito en el sector de Alangasí, Valle de los Chillos.



🚙 Un vehículo perdió pista y cayó hacia la pendiente de una quebrada.



🚑 Brindamos atención prehospitalaria a tres personas que resultaron afectadas, una de ellas estaba atrapada… pic.twitter.com/XQmoerZKrD — Bomberos Quito (@BomberosQuito) July 25, 2026

Detalles sobre las víctimas

Hasta el momento, las autoridades no han precisado las causas que originaron la pérdida de pista.

Segundo siniestro en Quitumbe

El Cuerpo de Bomberos reportó un segundo siniestro en el sector de Quitumbe, en sur de la ciudad.

En este caso, dos vehículos estuvieron involucrados en una colisión. Como consecuencia del choque, una persona recibió atención prehospitalaria en el lugar.

Cierres viales y recomendaciones

Debido a la emergencia, la avenida Cóndor Ñan fue cerrada en sentido sur-norte y occidente-oriente. Los equipos de respuesta desarrollaron labores de atención y retiro de los vehículos involucrados. Las autoridades recomendaron a los conductores circular con precaución y optar por rutas alternas en las zonas intervenidas.

🚒 #Ahora | Atendemos un siniestro de tránsito en el sector de Quitumbe, sur de #Quito.



🚙 Dos vehículos están involucrados.



🚑 Brindamos atención prehospitalaria a una persona afectada.



🚧 La Av. Cóndor Ñan se encuentra cerrada en sentido sur – norte y occidente oriente. Si… pic.twitter.com/fueVHxKvfy — Bomberos Quito (@BomberosQuito) July 25, 2026

Consejos para conductores en Quito

Mantener una distancia segura con otros vehículos.

Reducir la velocidad al acercarse a zonas con accidentes.

Estar atento a las señales y recomendaciones de las autoridades.

Utilizar rutas alternas para evitar congestiones.

Las emergencias viales son un tema crítico que afecta la seguridad vial en Quito. Es fundamental que todos los conductores sigan estas recomendaciones para prevenir futuros accidentes.