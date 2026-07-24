Choque en la av. Mariana de Jesús deja un herido y cierre parcial de vía, en Quito

Un siniestro de tránsito en Quito ocurrió la mañana del viernes 24 de julio de 2026, específicamente en el sector de San Gabriel. La emergencia se reportó a las 08:06 horas en la intersección de las avenidas Mariana de Jesús y Martín de Utreras.

Coordinación del ECU 911

Tras recibir la alerta, el ECU 911 coordinó el envío de equipos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), la Policía Nacional y el Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana (Itscre). Estas entidades acudieron al lugar para atender la emergencia y verificar la situación.

Detalles del siniestro

Las unidades de primera respuesta confirmaron que el siniestro involucró a dos vehículos y una motocicleta. Como resultado del impacto, una persona sufrió heridas. Hasta el momento, las autoridades no han informado detalles sobre la identidad de la persona afectada ni sobre las circunstancias que provocaron el accidente.

Cierre parcial en la avenida Mariana de Jesús

Como parte de las acciones para atender el siniestro, la AMT informó sobre el cierre de un carril en la avenida Mariana de Jesús. Esta restricción se mantiene mientras los equipos de respuesta desarrollan las labores correspondientes en el lugar del accidente. El cierre busca facilitar la atención de la emergencia y el trabajo de las autoridades.

Respuesta rápida ante la emergencia

El ECU 911 activó la coordinación interinstitucional apenas recibió la alerta a las 08:06 horas. En respuesta, la AMT, la Policía Nacional y el Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana movilizaron unidades hacia el sector de San Gabriel, en la intersección mencionada.

Estado actual del incidente

De acuerdo con el reporte preliminar, el percance ocurrió entre dos vehículos y una motocicleta, resultando en una persona herida. Hasta ahora, las autoridades no han difundido información adicional sobre el estado de salud de la víctima ni sobre las causas del siniestro.

La AMT mantiene el cierre de un carril sobre la avenida Mariana de Jesús mientras continúan las labores de atención y control en la zona.

#CierreVialQuito | Por siniestro de tránsito.



📍 Sector: San Gabriel

🛣️ Dirección: av. Mariana de Jesús y Martín de Utreras

🚫 Cierre: un carril sobre la av. Mariana de Jesús



⚠️ Conduce con precaución pic.twitter.com/dfzFmPwNDr — AMTQuito (@AMT_Quito) July 24, 2026

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