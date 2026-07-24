¿Cuánto costaría ampliar el Metro de Quito hasta Calderón?

El anuncio del presidente Daniel Noboa del 23 de julio de 2026 sobre una posible ampliación del Metro de Quito hacia Calderón abrió un nuevo debate sobre el futuro del transporte masivo en Quito. Aunque el Gobierno analiza una ruta distinta a la prevista hacia La Ofelia, todavía no existe un costo oficial definido para conectar el sistema con esta parroquia.

Precio de la extensión del Metro de Quito a Calderón

La Empresa Metro de Quito señaló este 24 de julio a EL COMERCIO que desconoce de dónde surge la información sobre una nueva alternativa de ampliación y confirmó que no recibió una comunicación del Gobierno Nacional sobre un proyecto distinto al cronograma vigente. La entidad indicó que no cuenta con un precio estimado para llevar elMetro hasta Calderón.

Dentro del debate público se mencionó un costo de entre 500 y 600 millones de dólares para esta extensión. Esta cifra aparece en el análisis realizado por el concejal Wilson Merino (Imparables) sobre la viabilidad financiera metro Quito,.

Noboa plantea cambiar la ruta de ampliación del Metro

Durante una entrevista radial, el presidente Daniel Noboa señaló que el Gobierno analiza una alternativa para que el Metro llegue a Calderón en lugar de continuar únicamente con la extensión prevista hacia La Ofelia.

El mandatario aseguró que existen estudios técnicos para esta propuesta y que forma parte de un plan de inversión pública que contempla obras estratégicas en distintas ciudades del país.

“Hay una planificación adecuada y estudios adecuados para que el Metro de Quito, en vez de que sea la extensión hasta La Ofelia y se vuelva más costoso hacer esa ruta, vaya por otro lado y llegue a Calderón más rápido”, afirmó Noboa.

Calderón volvió al debate tras un compromiso político de 2024

La posibilidad de extender el Metro hasta Calderón ya estuvo sobre la mesa en diciembre de 2024.

Durante la Sesión Solemne por los 490 años de fundación española de Quito, el alcalde Pabel Muñoz pidió apoyo económico al Gobierno Nacional para impulsar esta conexión. Muñoz señaló que existían líneas de crédito de organismos como el BID, CAF, Banco Mundial y Banco Europeo de Inversiones,este Medio publicó esa noticia el 6 de diciembre de 2024.

En esa ocasión, Noboa expresó su respaldo a la idea y señaló que el Metro de Quito estaría incompleto sin una parada en Calderón.

El cronograma actual mantiene a La Ofelia como siguiente paso

Pese al anuncio presidencial, la Empresa Metro de Quito mantiene su planificación vigente.

La entidad informó que los estudios de ingeniería para la ampliación hasta La Ofelia concluirán el 26 de octubre de 2026. Luego, durante el primer trimestre de 2027, entregará los estudios de reforzamiento ferroviario y el perfilamiento de alternativas para una futura extensión hacia Calderón.

La Empresa Metro de Quito también señaló que no existe un acercamiento del Gobierno Nacional para coordinar el proyecto, solicitar información técnica o presentar una propuesta conjunta.

Exgerente del Metro pide estudios antes de avanzar

El exgerente del Metro de Quito, Mauricio Anderson, señaló que una extensión hacia Calderón requiere estudios técnicos profundos para definir la ruta, la factibilidad y los costos de la obra.

Anderson cuestionó que el proyecto avance solo desde un anuncio político y sostuvo que una ampliación del sistema necesita una base técnica antes de definir su ejecución.

La discusión sobre el Metro hacia Calderón queda así marcada por tres preguntas: cuánto costará la obra, cómo se financiará y qué estudios determinarán si el proyecto puede avanzar.

Extensión del Metro de Quito a Calderón; preguntas frecuentes