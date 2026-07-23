Daniel Noboa habla de la ampliación del Metro hasta Calderón y un nuevo estadio Atahualpa

Este jueves 23 de julio, el presidente Daniel Noboa se pronunció en Radio Centro acerca de la situación actual de Ecuador durante su gestión. En su intervención, destacó la estabilidad y el crecimiento sostenido en ventas en todas las provincias del país.

Crecimiento en construcción y agro

Noboa indicó que el aumento en los sectores de la construcción y el agro permitirá generar más empleo. Además, mencionó que la inversión extranjera ha llegado a Ecuador, favoreciendo a empresas privadas que han optado por establecerse en el país en lugar de otros destinos.

Riesgo País y necesidad de inversión pública

El presidente resaltó que el Riesgo País se mantiene estable; sin embargo, enfatizó la necesidad de inversión pública que aún no ha despegado. Entre los proyectos destacados, mencionó el Museo Nacional y el Quinto Puente.

Construcción del nuevo Estadio Atahualpa

Noboa adelantó planes para la construcción de un nuevo Estadio Atahualpa, que contará con la colaboración de los constructores del estadio Bernabéu, con una capacidad para 60 mil personas.

Ampliación del Metro de Quito

En cuanto al transporte público, se estudia la ampliación del Metro de Quito hasta Calderón, no solo hasta La Ofelia, sino con una nueva ruta que mejorará la conectividad en la ciudad.

Pilares para el futuro

Noboa insistió en que su gobierno establece los pilares necesarios para asegurar estabilidad y servicios adecuados en los próximos 15 años. En su discurso, también presentó cifras sobre depósitos bancarios, reservas internacionales, riesgo país e índice de pobreza, señalando que “una cosa son los números y otra las narrativas”.

Cynthia Viteri como candidata para Guayaquil

Daniel Noboa habló sobre Cynthia Viteri y su designación como candidata por ADN para la Alcaldía de Guayaquil y señaló que ella es la más opcionada para el cargo.

Señaló que “en ese Municipio ha habido grupos de poder en los últimos años que han controlado ciertos negocios”, entre ellos habló del Puente Alterno Norte que está en manos de la Prefectura.

Resaltó que hay una visión conjunta de lo que se quiere hacer en Guayaquil en coordinación con el Gobierno Nacional, pues ha habido problemas de seguridad con el Municipio y Segra EP.

Ante sus declaraciones de que ADN no haría alianzas, explicó que Viteri no es alianza, que ella pertenece a ADN, “está afiliada”, dijo.

Alcaldía de Quito

Para la Alcaldía de Quito señaló que Giovanna Ubidia es la mejor opcionada para el cargo porque tiene las mejores propuestas, entre ellas el nuevo estadio y la ampliación del Metro hasta Calderón.

Suspensión Movimiento Amigo

En cuanto a la suspensión del Movimiento Amigo, Julio Neira señaló que esto sucedió porque “eran loso mismos personajes que están en una investigación previa de lavado de activos” de un movimiento anterior.

Neira destacó que la Fiscalía informó que se desconoce el financiamiento en ese movimiento político.

Seguridad

En cuanto a seguridad, Noboa señaló que la lucha contra las mafias entró en una nueva fase. En esta se debe atacar al corazón de los GDO y atacar sus economías para que no puedan operar.

También destacó que parte del trabajo contra la inseguridad son la creación de escuelas, centros comunitarios, parques y centros de deporte. Esto “porque una vez que se ausenta la entidad criminal en un barrio queda un vacío, queda un vacío económico y social”, por ello el Gobierno debe entrar con fuerza a asistir, acompañar.

Ante ello, Neira destacó que por ello en la fusión se creó el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano para llegar con todos los recursos cuando haya estos vacíos.

Fenómeno de El Niño

Ante la llegada del Fenómeno de el Niño, Noboa señaló que el Gobierno ha previsto el estiaje y para ello se ha invertido en la generación eléctrica desde hace dos años y medio.

También se ha abierto la inversión extranjera para proyectos de gas natural y “la parte solar” para contribuir a la generación.

Además, se trabaja con las Prefecturas, entre ellas la de Guayas y El Oro, para los planes preventivos como el dragado.

En Toachi-Pilatón se tendrá el máximo funcionamiento que es de 240 megas, dijo.

Noboa también destacó que Perú colaborará con gas para con gas natural tener mayor generación eléctrica más barata y, por su parte, Colombia puede contribuir con hasta 370 megas adicionales.

Te recomendamos