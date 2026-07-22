Daniel Noboa inauguró un centro de atención para personas con discapacidad en Machala

El presidente Daniel Noboa participó este miércoles 22 de julio de 2026 en la inauguración del Centro de Atención Integral de Salud para Personas con Discapacidad, ubicado en Machala, provincia de El Oro. Durante el acto, el Mandatario destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y los gobiernos seccionales para ejecutar proyectos que mejoren la calidad de vida de la población.

Compromiso con la calidad de vida

Noboa afirmó que esta cooperación permite concretar obras en beneficio de los ciudadanos. “Eso es lo que hoy vemos en El Oro. Estamos aquí junto a la Prefectura en la entrega de este centro. Esa siempre será la causa que nos encontrará del mismo lado, mejorar la vida de las y los ecuatorianos”, señaló durante la ceremonia.

Centro de salud para personas con discapacidad

Después del acto inaugural, Daniel Noboa recorrió las instalaciones del nuevo centro. Visitó áreas como tomografía, rehabilitación física, terapia psicológica y terapia de lenguaje. En este contexto, reiteró que su Gobierno mantiene el compromiso de respaldar a los gobiernos seccionales que impulsan obras destinadas a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Dignificación de la atención en salud

El Presidente aseguró que iniciativas como este centro contribuyen a dignificar la atención en salud para las personas con discapacidad y sus familias. Durante el evento, Heydi Sánchez, madre de uno de los beneficiarios del centro, agradeció al presidente Noboa y a las autoridades provinciales por trabajar conjuntamente para concretar este proyecto. Además, afirmó que la obra dignifica la vida de su hijo.

Acciones en agricultura y educación

En su intervención, Daniel Noboa también destacó el respaldo del Gobierno en El Oro, que incluye acciones para fortalecer el sector agrícola. Indicó que la administración impulsa asistencia técnica, sistemas de riego y procesos de regularización de tierras. Según explicó, estas acciones permiten que cerca de 1 100 familias cuenten actualmente con la seguridad que brindan sus títulos de propiedad.

Iniciativas educativas y apoyo a emprendedores

Noboa hizo referencia a las iniciativas dirigidas a la niñez y juventud de la provincia. Informó que cerca de 90 instituciones educativas recibieron trabajos de repotenciación, beneficiando a más de 38 000 estudiantes en El Oro. Además, el Gobierno entregó cerca de 10 000 becas para jóvenes que concluyeron sus estudios.

El Mandatario también destacó el potencial emprendedor de El Oro y señaló que el Ejecutivo impulsa créditos para casi 3 300 emprendedores. Estos beneficiarios generan empleo y sostienen la economía familiar. “Ustedes representan el Ecuador que trabaja, que se esfuerza y que nunca deja de luchar por salir adelante”, expresó el Presidente.

Compromiso del Gobierno Nacional

Al concluir su visita a Machala, Daniel Noboa reiteró el compromiso del Gobierno Nacional para respaldar proyectos que beneficien a la población. “Siempre encontrarán en el Gobierno Nacional un aliado para impulsar proyectos que mejoren la vida de las y los ecuatorianos”, manifestó ante los asistentes.

Machala cuenta con el nuevo el Centro de Atención para Personas con Discapacidad, un espacio que promueve la inclusión y brinda una atención digna a quienes más lo necesitan. pic.twitter.com/eHYbHXFSh3 — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) July 22, 2026

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