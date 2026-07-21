Asamblea aprueba informe de labores del presidente Daniel Noboa

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes 21 de julio de 2026 el examen sobre la gestión anual correspondiente al primer periodo del Ejecutivo en Ecuador.

Con un total de 81 votos favorables, se formalizó el análisis del Informe Anual de Labores entregado por el presidente de la República, Daniel Noboa Azin, el 24 de mayo de 2026.

Detalles del informe

El documento oficial de evaluación fue redactado por la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control. Para su formulación, la mesa legislativa recibió datos de distintas entidades y organismos estatales, además de integrar valoraciones técnicas emitidas por diversos especialistas tras una rigurosa contrastación.

Hallazgos económicos

Durante el proceso de revisión, el asambleísta Hernán Zapata, ponente del informe, destacó la identificación de un superávit financiero de 900 millones de dólares.

Asimismo, reportó un incremento considerable en la reserva monetaria nacional. Desde la perspectiva del Legislativo, estos indicadores económicos inciden directamente en la preservación de la estabilidad y sostenibilidad del sistema de dolarización en Ecuador, impulsando al mismo tiempo la inversión y la generación de empleo en el territorio nacional.

Seguridad ciudadana y política social

En el ámbito de la seguridad interior, la mesa legislativa evaluó los resultados del trabajo realizado durante 2025.

El informe subraya los avances logrados en el fortalecimiento operativo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas frente a la criminalidad, destacando cifras relevantes en la incautación de armamento, insumos y recursos materiales pertenecientes a grupos de delincuencia organizada.

Paralelamente, durante el debate plenario en el que participaron 11 asambleístas, se valoraron los progresos de la política social. Entre los datos expuestos figuran:

Atención brindada a más de 60 mil infantes .

. Inserción laboral de 20 mil jóvenes en nuevas plazas de empleo.

en nuevas plazas de empleo. Entrega de soluciones habitacionales en beneficio de la ciudadanía.

Estructura metodológica y recomendaciones

El análisis del organismo legislativo determinó que el Informe a la Nación cuenta con una sólida estructura metodológica, apoyada en mecanismos rigurosos de seguimiento, evaluación y medición de resultados vinculados directamente al Plan Nacional de Desarrollo.

Las metas evaluadas evidencian un nivel de cumplimiento favorable dentro del primer ciclo de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2029.

Como parte de las conclusiones, la comisión recomendó optimizar los sistemas de seguimiento y monitoreo de metas para asegurar el flujo de información de todos los indicadores.

Asimismo, sugirió mantener el enfoque territorial para detectar brechas de desarrollo en provincias, cantones y parroquias. La resolución definitiva será notificada oficialmente a la Presidencia de la República.