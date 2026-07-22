Daniel Noboa entrega más de 100 viviendas en Quito con el programa Miti-Miti

El presidente Daniel Noboa entregó este 21 de julio de 2026 un nuevo conjunto de viviendas en Quito como parte del programa habitacional Miti – Miti. La entrega se realizó en el Conjunto Habitacional Jardín de la Primavera, donde se construyeron 111 inmuebles. Este plan busca facilitar el acceso a una casa propia mediante un crédito hipotecario en Ecuador con una tasa de interés del 4,99 %, un plazo de hasta 30 años y una entrada del 5 %.

Visita del presidente del Grupo BID

Durante la jornada, el mandatario recorrió el proyecto junto con Ilan Goldfajn, presidente del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID). La entidad otorgó a Ecuador un fideicomiso cercano a 500 millones de dólares para financiar programas de vivienda. Tras la visita, Goldfajn destacó las características del conjunto y señaló que las familias ahora destinan al pago de su vivienda recursos que antes utilizaban para cancelar un arriendo. “Tuvimos una visita fantástica, casas bonitas, muy bien acabadas y el dinero que paga la gente en lo que iba a arrendar, lo está pagando para su casa”, expresó.

Beneficiarios destacan las facilidades del programa

En el recorrido, Daniel Noboa conversó con Gustavo Beltrán, uno de los beneficiarios del proyecto. Beltrán recordó las dificultades que enfrentaban muchas personas para obtener un crédito hipotecario en años anteriores. También afirmó que las condiciones que ofrece el programa MITI – MITI permiten que más familias puedan acceder a una vivienda propia.

El beneficiario aseguró que las nuevas alternativas impulsadas por el Gobierno Nacional representan una oportunidad para quienes antes no podían cumplir ese objetivo. “Es una alegría inmensa, vamos a tener un bien para toda la vida”, manifestó.

Características del conjunto habitacional

Otra beneficiaria, Estefany Ibarra, explicó que el conjunto habitacional cuenta con áreas verdes, canchas deportivas, salón de eventos, gimnasio, piscina y un espacio destinado para mascotas. Además, detalló que su vivienda dispone de tres dormitorios, sala, cocina, tres baños y patio.

Ibarra también animó a otras familias a considerar este tipo de proyectos habitacionales. “Esto es real. Pueden llegar a tener su primera vivienda, un beneficio para su familia y para sus hijos”, afirmó durante el recorrido.

Números del programa MITI – MITI

El Gobierno informó que el programa MITI – MITI ya entregó 9 557 viviendas en Ecuador. Esa cifra beneficia a 28 671 personas y representa una inversión superior a 280 millones de dólares.

En la provincia de Pichincha, el programa registra la entrega de 3 046 viviendas. El proyecto forma parte de la estrategia gubernamental para ampliar el acceso a créditos con condiciones más favorables y facilitar la adquisición de una casa propia.

Aproximación al objetivo habitacional

Según la información oficial, cada vivienda entregada busca acercar a más familias al objetivo de contar con un hogar propio. El Gobierno sostiene que esta política apunta a brindar tranquilidad, seguridad y comodidad mediante soluciones habitacionales con condiciones de financiamiento accesibles.

111 familias comienzan una nueva etapa gracias al crédito Miti Miti, que financia el Gobierno Nacional, con la entrega de viviendas y departamentos en el Conjunto Habitacional Jardín de la Primavera, en Quito, un programa desarrollado con el apoyo del BID y una inversión privada… pic.twitter.com/m2PXU4I8xF — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) July 21, 2026

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