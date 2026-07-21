Daniel Noboa presenta la Agenda Ecuador 2040

El presidente Daniel Noboa presentó este martes 21 de julio de 2026 la Agenda de Crecimiento Ecuador 2040, un plan de largo plazo que busca impulsar la inversión, el empleo y el crecimiento económico del país.

La propuesta contempla la participación del Estado y del sector privado. Su contenido se concentra en cuatro pilares relacionados con las condiciones jurídicas, las finanzas públicas, la producción y el sistema financiero.

Los cuatro ejes de la Agenda Ecuador 2040

La ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, detalló que el primer eje corresponde a la institucionalidad y la seguridad jurídica. Los otros tres abarcan la estabilidad fiscal, la competitividad y la inversión productiva, así como el fortalecimiento de la dolarización y la profundización financiera.

Según lo anunciado durante la presentación, la agenda tendrá una estructura permanente para evaluar sus avances.

Además, sus prioridades podrán actualizarse y los resultados de las acciones deberán difundirse entre la ciudadanía.

Noboa señaló que el propósito del plan es establecer una dirección para el crecimiento del país y ampliar las oportunidades. El mandatario sostuvo que las decisiones contempladas en la agenda buscan producir resultados durante los próximos años.

El BID anuncia apoyo para la ejecución del plan

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn, participó en el lanzamiento y anunció el respaldo del Grupo BID mediante financiamiento, recursos no reembolsables, asistencia técnica e inversiones para los sectores público y privado.

Ese acompañamiento se articulará mediante la iniciativa Ecuador Crece e incluirá reformas previstas para el corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con lo expuesto por Goldfajn.

La elaboración de la Agenda Ecuador 2040 estuvo a cargo de los ministerios de Economía y Finanzas y de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, junto con la Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete. El BID y otros organismos internacionales brindaron asistencia técnica.

El documento también incorporó mesas de trabajo transversales y sectoriales con representantes deactividades productivas y económicas, universidades y actores del sector privado.

Antes del lanzamiento, Noboa se reunió con Goldfajn para abordar asuntos relacionados con seguridad, vivienda, agricultura, turismo, energía y atracción de inversiones. Entre las iniciativas tratadas estuvo el plan de vivienda Miti Miti.

Daniel Noboa Agenda Ecuador 2040; preguntas frecuentes

❓¿Qué es la Agenda de Crecimiento Ecuador 2040? La Agenda de Crecimiento Ecuador 2040 es un plan de largo plazo presentado por el presidente Daniel Noboa para impulsar la inversión, el empleo y el crecimiento económico.

La propuesta contempla la participación del Estado y del sector privado, además de una estructura permanente para evaluar avances, actualizar prioridades y difundir resultados. ❓¿Cuáles son los cuatro ejes de la Agenda Ecuador 2040? Los cuatro pilares son institucionalidad y seguridad jurídica; estabilidad fiscal; competitividad e inversión productiva; y fortalecimiento de la dolarización y profundización financiera.

La ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, explicó que esos ejes concentrarán las principales acciones previstas dentro del plan. ❓¿Qué apoyo ofreció el BID para ejecutar la Agenda Ecuador 2040? El Banco Interamericano de Desarrollo anunció respaldo mediante financiamiento, recursos no reembolsables, asistencia técnica e inversiones para los sectores público y privado.

El acompañamiento se canalizará a través de la iniciativa Ecuador Crece e incluirá reformas de corto, mediano y largo plazo, según explicó su presidente, Ilan Goldfajn. ❓¿Quiénes participaron en la elaboración de la Agenda Ecuador 2040? La agenda fue elaborada por los ministerios de Economía y Finanzas y de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, junto con la Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete.

También participaron el BID, otros organismos internacionales, representantes de sectores productivos, universidades y actores privados mediante mesas de trabajo. ❓¿Qué sigue después de la presentación de la Agenda Ecuador 2040? El plan deberá pasar a una fase de ejecución, seguimiento y evaluación de sus resultados. Sus prioridades podrán modificarse conforme avance su aplicación.

Antes del lanzamiento, Daniel Noboa e Ilan Goldfajn abordaron temas como seguridad, vivienda, agricultura, turismo, energía y atracción de inversiones, incluida la iniciativa Miti Miti.

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