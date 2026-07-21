Economía de Ecuador creció 1,6 % en mayo de 2026, ¿qué sectores impulsaron el resultado?

La economía de Ecuador registró un crecimiento interanual de 1,6 % en mayo de 2026, en comparación con el mismo mes del año anterior. El Banco Central del Ecuador (BCE) informó que los sectores de servicios y manufacturas sostuvieron este desempeño, mientras que otros sectores como el petrolero, minero, agrícola, ganadero, silvicultura y pesca presentaron resultados negativos.

Datos del Indicador Mensual de Actividad Económica

El Banco Central difundió estos datos a través del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAEc), una herramienta que permite anticipar el comportamiento de la economía antes de la publicación de las cifras trimestrales del producto interno bruto (PIB). El reporte mostró un crecimiento moderado de la actividad económica, aunque con diferencias entre los distintos sectores productivos.

Crecimiento en servicios y manufacturas

El sector de servicios registró un crecimiento interanual de 2,4 % durante mayo de 2026. Este resultado respondió al aumento en la generación eléctrica y a la dinamización del crédito. También influyeron el desempeño de las actividades de transporte, alojamiento y alimentación.

Por otro lado, las manufacturas mostraron una evolución positiva, creciendo 5,4 % frente a mayo de 2025. El BCE explicó que este incremento estuvo favorecido por el aumento en las exportaciones de camarón procesado, una mayor producción de cemento y el crecimiento en la elaboración de derivados del petróleo.

Desempeño negativo en otros sectores

A pesar del crecimiento en servicios y manufacturas, otros sectores registraron caídas durante el mismo período. La actividad económica presentó comportamientos distintos según el área productiva. En conjunto, las actividades relacionadas con la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca registraron una contracción interanual de 3,8 %.

Las actividades de minería y petróleo también cerraron el mes con cifras negativas. Este sector se redujo 1,4 % en comparación con mayo del año anterior. El Banco Central atribuyó este resultado a una menor producción de crudo, causada por problemas operativos y por el declive natural de los campos maduros. Además, informó que las exportaciones de cobre disminuyeron durante el período analizado.

Diferencias por componentes económicos

El desglose por componentes también reflejó diferencias significativas. La actividad no petrolera creció 1,8 % en mayo, mientras que el componente petrolero registró una caída de 2,1 %.

Conclusiones sobre la economía ecuatoriana

El BCE recordó que el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAEc) funciona como un indicador adelantado. Su objetivo consiste en ofrecer una referencia sobre la evolución de la economía ecuatoriana antes de que se publiquen los resultados trimestrales del producto interno bruto (PIB). El crecimiento reportado para mayo refleja un desempeño apoyado principalmente en los servicios y las manufacturas, pese a las contracciones registradas en varias actividades vinculadas al sector primario y a la industria extractiva.

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📊 | El Indicador Mensual de Actividad Económica del Ecuador (IMAEc) reportó que, en mayo de 2026, la economía ecuatoriana creció 1,6 % en comparación con el mismo período del año anterior, impulsada por los sectores de servicios y manufactura.



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