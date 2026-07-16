Daniel Noboa crea gabinetes interinstitucionales en el Ejecutivo

El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo No. 449, el cual establece la creación de seis gabinetes interinstitucionales este jueves 16 de julio de 2026. Esta iniciativa busca fortalecer la coordinación institucional en Ecuador y acelerar la gestión gubernamental en Ecuador.

Objetivo de Daniel Noboa con la creación de gabinentes interinstitucionales

Según informó la Presidencia de la República el 16 de julio de 2026, esta medida tiene como objetivo consolidar un modelo de trabajo articulado que permita abordar integralmente los principales desafíos nacionales. Además, se pretende fortalecer el seguimiento de las prioridades gubernamentales.

Estructura de los gabinetes

El Decreto Ejecutivo establece la creación de los siguientes gabinetes:

Gabinete Social

Gabinete de Seguridad

Gabinete Económico Productivo

Gabinete de Infraestructura y Energía

Gabinete de Banca Pública

Gabinete de Ingresos

Cada gabinete estará conformado por las máximas autoridades de las entidades competentes en su ámbito de acción.

Coordinación y funciones

La coordinación de estos gabinetes estará a cargo del Secretario General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete. Este funcionario será responsable de liderar la articulación institucional y el seguimiento de los compromisos establecidos en cada sector.

De acuerdo con el comunicado oficial, los Gabinetes Interinstitucionales tendrán como funciones principales:

Definir prioridades.

Articular acciones entre las instituciones competentes.

Monitorear el cumplimiento de los compromisos estratégicos del Ejecutivo.

Nueva etapa en la gestión gubernamental

El Gobierno Nacional destacó que este mecanismo permitirá que las entidades de la Función Ejecutiva trabajen bajo una hoja de ruta común. Esto incluye responsabilidades definidas, seguimiento permanente y procesos coordinados para fortalecer la ejecución de las políticas públicas.

La Presidencia indicó que la implementación del Decreto Ejecutivo No. 449 representa una nueva etapa en la gestión del Ejecutivo. Esta etapa está orientada al fortalecimiento de la planificación estratégica, la toma de decisiones y la ejecución de acciones gubernamentales.

Impacto esperado para la ciudadanía ecuatoriana

Con la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo No. 449, el Gobierno prevé reforzar la coordinación institucional para cumplir con las prioridades establecidas en beneficio de la ciudadanía ecuatoriana.

Reducción de ministerios

El presidente Daniel Noboa crea los gabinetes interinstituionales luego de que redujo y fusionó ministerios y secretarías.

Primero bajó de 20 a 14 miniesterios y luego de 14 a 10.

Esta reorganzación administrativa tuvo como objetivo fortalecer la eficiencia del Estado y optimizar la toma de decisiones dentro del Ejecutivo.

Los gabinetes interinstitucionales creados por Daniel Noboa; preguntas frecuentes

❓¿Qué establece el Decreto Ejecutivo No. 449 firmado por Daniel Noboa?

El Decreto Ejecutivo No. 449 dispone la creación de seis gabinetes interinstitucionales para fortalecer la coordinación y la gestión gubernamental en Ecuador.

La medida fue anunciada el 16 de julio de 2026 por la Presidencia de la República con el propósito de consolidar un modelo de trabajo articulado entre las entidades de la Función Ejecutiva. El Gobierno señala que este mecanismo permitirá abordar de manera integral los principales desafíos nacionales y fortalecer el seguimiento de las prioridades institucionales.

❓¿Cuáles son los seis gabinetes interinstitucionales creados por el Gobierno de Ecuador?

Los gabinetes creados son el Social, de Seguridad, Económico Productivo, de Infraestructura y Energía, de Banca Pública y de Ingresos.

Cada gabinete estará integrado por las máximas autoridades de las instituciones competentes en su ámbito de acción. Su conformación busca mejorar la coordinación entre las entidades del Ejecutivo para la implementación de políticas públicas y el cumplimiento de objetivos estratégicos del Gobierno Nacional.

❓¿Quién coordinará los gabinetes interinstitucionales del Gobierno?

La coordinación estará a cargo del Secretario General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete.

Este funcionario será responsable de liderar la articulación institucional, supervisar el cumplimiento de los compromisos establecidos y coordinar el trabajo entre las diferentes entidades estatales. Además, deberá dar seguimiento permanente a las acciones desarrolladas en cada uno de los gabinetes creados mediante el decreto presidencial.

❓¿Qué funciones tendrán los gabinetes interinstitucionales creados por Daniel Noboa?

Sus principales funciones serán definir prioridades, articular acciones entre las instituciones competentes y monitorear el cumplimiento de los compromisos estratégicos del Ejecutivo.

El Gobierno Nacional indicó que los gabinetes operarán bajo una hoja de ruta común que establecerá responsabilidades definidas y mecanismos de seguimiento permanente. El objetivo es fortalecer la planificación estratégica, optimizar la toma de decisiones y mejorar la ejecución coordinada de las políticas públicas.

❓¿Qué relación existe entre la creación de los gabinetes interinstitucionales y la reducción de ministerios?

La creación de los gabinetes se produce después del proceso de reorganización administrativa que redujo el número de ministerios y secretarías del Ejecutivo.

El Gobierno informó que primero se redujo el número de ministerios de 20 a 14 y posteriormente de 14 a 10. Esta reorganización tuvo como finalidad fortalecer la eficiencia del Estado y optimizar los procesos de toma de decisiones. Los nuevos gabinetes interinstitucionales forman parte de este modelo de coordinación institucional orientado al cumplimiento de las prioridades gubernamentales y al fortalecimiento de la gestión pública.

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